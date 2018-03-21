США намерены ускорить темпы строительства новых авианосцев

На сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что военное командование отправило компании Newport News Shipbuilding запрос на расчёт стоимости одновременной постройки сразу двух авианосцев, передает "Warspot"

usni.org

В ВМС США указывают, что рассчитывают сэкономить от $1 до $2,5 млрд, а также существенно ускорить постройку, заказав сразу два корабля. Минобороны США заявило о том, что запросило у Newport News Shipbuilding просчёт затрат на случай, если верфь получит контракт на одновременную постройку авианосцев Enterprise (CVN-80) и CVN-81.

Если потенциальная экономия подтвердит ожидания Минобороны США, то уже до конца года оно внесёт необходимые правки в бюджет и сможет подписать контракт на строительство новых кораблей. Таким образом, темп строительства ускорится, и флот сможет получать авианосцы с интервалом в 3–4 года, а не 5 лет, как это происходит сейчас.

В 80-е годы Минобороны США уже заказывало парное строительство авианосцев. Так были построены корабли типа Nimitz CVN-72 и CVN-73, а также CVN-74 и CVN-75. Тогда флоту удалось сэкономить порядка 10% стоимости материалов, а также сократить сроки постройки авианосцев.