США намерены ускорить темпы строительства новых авианосцев
|
|
На сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что военное командование отправило компании Newport News Shipbuilding запрос на расчёт стоимости одновременной постройки сразу двух авианосцев, передает "Warspot"
usni.org
В ВМС США указывают, что рассчитывают сэкономить от $1 до $2,5 млрд, а также существенно ускорить постройку, заказав сразу два корабля. Минобороны США заявило о том, что запросило у Newport News Shipbuilding просчёт затрат на случай, если верфь получит контракт на одновременную постройку авианосцев Enterprise (CVN-80) и CVN-81.
Если потенциальная экономия подтвердит ожидания Минобороны США, то уже до конца года оно внесёт необходимые правки в бюджет и сможет подписать контракт на строительство новых кораблей. Таким образом, темп строительства ускорится, и флот сможет получать авианосцы с интервалом в 3–4 года, а не 5 лет, как это происходит сейчас.
В 80-е годы Минобороны США уже заказывало парное строительство авианосцев. Так были построены корабли типа Nimitz CVN-72 и CVN-73, а также CVN-74 и CVN-75. Тогда флоту удалось сэкономить порядка 10% стоимости материалов, а также сократить сроки постройки авианосцев.
|
20.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.12.2017 Титаны атомного флота
30.08.2017 Huntington Ingalls Industries начала строительство авианосца CVN-80 "Энтерпрайз"
25.07.2017 ВМС США приняли на вооружение авианосец CVN-78 "Джеральд Р.Форд"
06.06.2017 Командование ВМС США приняло атомный многоцелевой авианосец CVN-78 "Джеральд Р.Форд"
05.06.2017 Самый дорогой Ford: ВМС США приняли на вооружение "авианосец будущего"
30.05.2017 ВМС США завершили приемочные испытания авианосца CVN-78 "Джеральд Р.Форд"
19.04.2017 «Хантингтон ингаллс индастриз» завершила заводские испытания авианосца CVN-78 «Джеральд Р.Форд»
11.04.2017 Американцы впервые за 42 года вывели в море новый авианосец
|
Ameise
102
|
№1
21.03.2018 11:26
Это плановая замена или увеличение численности? В составе ранние 75 и 77 года.
|
0Сообщить модератору