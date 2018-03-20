«ВИЛС» представит научно-практические разработки на III Международном форуме двигателестроения



Логотип компании «Всероссийский институт легких сплавов».

Источник: http://promvest.info/ Логотип компании «Всероссийский институт легких сплавов».Источник: http://promvest.info/

«Всероссийский институт легких сплавов», входящий в структуру Ростеха, примет участие в III Международном форуме двигателестроения, который пройдет в Москве на ВДНХ в период с 4 по 6 апреля 2018 года. На мероприятии будет представлен стенд института, сотрудники «ВИЛС» выступят с серией докладов, посвященных исследованиям и разработкам предприятия в области металлургии специальных сплавов. Презентуемые изыскания и технологии института направлены на совершенствование процесса производства деталей газотурбинных двигателей (ГТД).

В пленарном заседании форума примет участие ученый секретарь «ВИЛС», д.т.н., профессор Генрих Гарибов. Проблематика его выступления будет посвящена научно-техническому заделу в области гранульной металлургии для создания перспективных авиационных двигателей.

В рамках научно-практической конференции форума сотрудники института представят пять докладов:

«Диски ГТД с функционально-градиентными характеристиками из жаропрочных никелевых сплавов. Перспективные технологии производства». Докладчик – к. т. н., ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории металловедения и технологии металлургии гранул жаропрочных никелевых и титановых сплавов «ВИЛС» Дмитрий Егоров.

«Новая технология изготовления биметаллических деталей моноколес из жаропрочных титановых сплавов с применением ГИП». Спикер – ведущий инженер-технолог института Павел Клевков.

«Возможности применения технологии «РДГ-процесс» для производства заготовок деталей газотурбинных двигателей из жаропрочных никелевых сплавов». Докладчик – ведущий инженер-технолог «ВИЛС» Дмитрий Князев.

«Влияние температуры испытаний на вязкость разрушения титановых сплавов». Спикер – д.т.н., главный научный сотрудник Евгений Швечков.

«Перспективы развития техники для производства порошков». Докладчик – к.т.н., ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории металловедения и технологии металлургии гранул жаропрочных никелевых и титановых сплавов «ВИЛС» Евгений Старовойтенко.

На стенде «ВИЛС» можно будет посмотреть биметаллы, листы и плиты из сплавов системы Mg-Al, заготовки из титана, стальные толстостенные профили, профили из сплавов системы Al-Mg, в том числе профили для направляющих ракет, волноводные трубы прямоугольных сечений, трубы для криогенной техники различного сечения, профили для авиационной техники. На отдельной стойке посетители смогут увидеть комплект из 8 дисков и вала для авиационного двигателя пятого поколения ПД-14, а также 4 диска 440, 879, 820, ДП713. Кроме того, будут представлены информационные материалы по 100 патентам института.

Как отметил генеральный директор ОАО«ВИЛС» Александр Опарин, предприятие является участником ряда значимых проектов по разработке технологий для производства перспективных российских авиадвигателей, поэтому участие в Международном форуме двигателестроения важное для «ВИЛС» событие. «Институт разрабатывает никелевый жаропрочный гранулируемый сплав BB751П, который используется для производства деталей новейшего авиационного двигателя пятого поколения ПД-14. Сплав увеличивает ресурс деталей с 500 до 10 тысяч часов для боевой авиации и с 5 тысяч до 30 тысяч полётных циклов для гражданской авиации. Стартовала разработка инновационной технологии производства заготовок биметаллических турбинных дисков из жаропрочных никелевых сплавов для авиадвигателя новейшего поколения ПД-35», – комментирует Александр Опарин.

III Международный форум двигателестроения (МФД-2018) состоится 4-6 апреля 2018 года в г. Москва (ВДНХ, павильон 75) в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 29 декабря 2017 года № 4779 и Соглашением между АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (АО «ОДК», организатор форума) и ассоциацией «Союз авиационного двигателестроения» (АССАД, устроитель форума). В рамках мероприятия пройдет научно-технический конгресс, на котором рассмотрят вопросы создания и производства двигателей различного назначения, проблемные вопросы их жизненного цикла, вопросы создания новых материалов, технологических процессов и оборудования. Предприятия двигателестроения представят передовую продукцию и новейшие разработки на выставке форума.