Украинский контрактник "обокрал" танки

В украинской военной прокуратуре заявили о начале уголовного делопроизводства в отношении военнослужащего ВСУ, проходящего службу по контракту. В сообщении ведомства говорится о том, что контрактник подозревается в причастности к продаже элементов системы динамической защиты бронетехники. Речь идёт о системе защиты танков "Нож".

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Модульный комплекс динамической защиты 3-го поколения "Нож" был принят на вооружение ВСУ в 2003 году. Производился (производится) в Киеве, а также в Донецке (на Донецком заводе химических изделий).

Система защита "Нож" в 2011 году поставлялась и на экспорт – для вооружённых сил Эфиопии, в которых через несколько месяцев заявили, что характеристики украинского "Ножа" их "не вполне устраивают". Этот комплекс динамической защиты для танков критикуют и на самой Украине. Участники боевых действий на Донбассе отмечают, что "Нож" не обладает достаточной эффективностью даже от тех противотанковых комплексов, которые начали производиться несколько десятилетий назад.

Из сообщения пресс-службы украинской военной прокуратуры:

Задержанный водитель танковой роты снял и продал (…) по 11 тысяч гривен 32 линейных кумулятивных заряда с взрывчатым веществом, ослабив боеспособность танкового подразделения.

Теперь военнослужащему грозит реальный срок по статье УК Украины "Похищение, присвоение военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, военной и специальной техники или другого военного имущества".

Кем оказался покупатель "Ножа", не сообщается.