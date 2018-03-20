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России нужен план действий для развития микроэлектроники, заявил Путин

21.03.2018 РИА Новости 948 0
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба. 18 марта 2018
Президент РФ Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба. 18 марта 2018.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. России нужна долгосрочная стратегия и план действий для развития микроэлектроники, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Очевидно, что также для эффективного развития микроэлектроники нужна комплексная стратегия, план действий, предусматривающие конкретные мероприятия по укреплению существующих и созданию новых производств, а также более активное внедрение российской продукции как на отечественном, так и на внешнем рынке", - заявил Путин на совещании о перспективах развития микроэлектроники.

Кроме того, по мнению главы государства, необходимо создать национальный центр компетенций для развития этой отрасли.

"И, конечно, необходимо проработать вопрос формирования соответствующего национального центра компетенции, который должен будет определять приоритетные технологичные направления развития микроэлектроники", - добавил он.
20.03.2018
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир

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