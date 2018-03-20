Новейший российский топливозаправщик Ил-78М-90А приступил к очередному этапу испытаний



Первый полет первого летного образеца самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А в Ульяновске. 25 января 2018.

Источник: © Фото : ПАО Ил Первый полет первого летного образеца самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А в Ульяновске. 25 января 2018.Источник: © Фото : ПАО Ил

ЦАМТО, 20 марта. Наземные частотные испытания новейшего российского топливозаправщика Ил-78М-90А начались в Ульяновске на заводе "Авиастар-СП" с участием специалистов ЦАГИ им. профессора Н.Е.Жуковского по заказу ПАО "АК им. С.В.Ильюшина".

Основная цель испытаний – определение собственных форм и частот колебаний конструкции самолета и опор шасси, а также частотных характеристик системы автоматического управления (САУ) при взаимодействии с упругим самолетом.

Для проведения частотных испытаний воздушное судно установили на специальные пневматические опоры. На элементы самолета – рули, интерцепторы, закрылки, крылья, стабилизатор, элерон, фюзеляж, двигатели, унифицированные подвесные агрегаты заправки (УПАЗ) – разместили датчики. Затем, с помощью специальных устройств (вибровозбудителей) генерируются колебания симметричной/ассиметричной формы, переменной частоты, различных элементов планера, а вся информация о колебаниях поступает на компьютер.

С помощью полученных данных специалисты ЦАГИ определяют собственную форму и частоту колебаний самолета. На сегодняшний день в рамках испытаний уже получено несколько форм колебаний вертикального и горизонтального изгиба фюзеляжа, симметричного и ассиметричного изгиба крыла, симметричного и антисимметричного кручения крыла, а также стабилизатора. Затем проверке будут подвергаться двигатели и УПАЗы, сообщает пресс-служба АО "Авиастар-СП".