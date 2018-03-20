Республика Корея намерена закупить дополнительные вертолеты AH-64E "Апач"



Боевые вертолеты Boeing AH-64E Apache Guardian армейской авиации США.

Источник: Paul Hanna / Reuters Боевые вертолеты Boeing AH-64E Apache Guardian армейской авиации США.Источник: Paul Hanna / Reuters

ЦАМТО, 20 марта. По информации представителей Минобороны Республики Корея, рассматривается вопрос закупки дополнительной партии ударных вертолетов AH-64E "Апач", которые будут применяться в случае потенциальной атаки со стороны КНДР.

Как сообщает Defense News, предполагается, что по указанию министра обороны Сун Юнг-му (Song Young-moo), Объединенный комитет начальников штабов на текущей неделе рассмотрит вопрос закупки.

Точное количество планируемых к закупке вертолетов не разглашается, однако по данным Defense News, Республика Корея может приобрести до 40 новых "Апач". Как сообщил источник издания, командование ВС Республики Корея изменило стратегию ведения боевых действий на наступательную. Таким образом, акцент смещен в сторону увеличения вертолетных активов, вместо танков. Это может привести к отмене планов дополнительного приобретения около 300 новых ОБТ К2 "Блэк Пантер".

Командование ВС Республики Корея ранее разработало план полномасштабного контрнаступления на КНДР после прибытия на полуостров американских войск. Тем не менее, нынешнее военное руководство стремится обеспечить возможность национальным формированиям оперативно продвигаться в Северную Корею в случае возникновения конфликта. В частности, предполагается захватить столицу КНДР Пхеньян через две-три недели после начала войны.

По заявлению сотрудника Корейского научно-исследовательского института национальной стратегии Ким Да-юна (Kim Dae-young), ВС Республики Корея провели моделирование ведения боевых действий формированиями типа 101-й воздушно-десантной дивизии ВС США, в состав которой входят вертолетные подразделения и пехота. Результаты моделирования показали, что парк вертолетов "Апач" более эффективно преодолевает оборону КНДР по сравнению с основными боевыми танками.

По имеющимся данным, именно по этой причине Сухопутные войска направили Министерству обороны запрос на закупку большего количества ударных вертолетов.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2013 года Агентство программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA) выбрало компанию Boeing победителем тендера на поставку 36 ударных вертолетов в рамках программы AH-X. Стоимостью продажи составила 1,8 трлн. вон (1,6 млрд. долл.). Поставка всех 36 новых ударных вертолетов AH-64E "Апач Гардиан" завершилась в январе 2017 года.

В настоящее время в боевом составе ВС Республики Корея имеется два батальона вертолетов "Апач". В ноябре 2017 года батальоны провели учения с боевой стрельбой из пулеметов и пусками ракет "Хеллфайр". В декабре были проведены учения со стрельбой ракетами "Стингер" класса "воздух-воздух".