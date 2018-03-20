Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС



МКС.

Источник: © EPA/NASA МКС.Источник: © EPA/NASA

В состав вошли космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд

БАЙКОНУР /Казахстан/, 20 марта. /ТАСС/. Государственная комиссия на космодроме Байконур (Казахстан) утвердила экипаж очередной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), которая отправится туда на корабле "Союз МС-08".

Об этом сообщили во вторник ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".

"В состав основного экипажа утверждены космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд", - сказал представитель госкорпорации.

Запуск корабля к МКС намечен на 21 марта 2018 года в 20:44 мск с площадки №1 ("Гагаринский старт"), а стыковка "Союза" с орбитальной станцией должна произойти спустя двое суток после старта (23 марта в 22:41 мск).