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Финский летчик совершил посадку на американский авианосец

21.03.2018 bmpd.livejournal.com 502 2
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Как сообщили ВМС США, 17 марта 2018 года летчик финских ВВС капитан Юха Ярвинен впервые в истории финской авиации совершил посадку на палубу авианосца - американского CVN 72 Abraham Lincoln. Посадка со штатным использованием аэрофинишера была произведена на палубном истребителе Boeing F/A-18C Hornet (аналогичном состоящим на вооружении ВВС Финляндии) из состава учебной истребительно-штурмовой эскадрильи VMFAT-101 авиации ВМС США. Ярвинен в составе эскадрильи VMFAT-101 проходит обучение на пилота-инструктора F/A-18C/D и стал первым участником программы подготовки финских пилотов-инструкторов в авиации ВМС США. Финский летчик при посадке на палубу зацепил второй трос аэрофинишера из четырех, что считается хорошим, но не идеальным результатом (рекомендуется зацепка третьего троса).

Истребитель Boeing F/A-18C Hornet из состава учебной истребительно-штурмовой эскадрильи VMFAT-101 авиации ВМС США, пилотируемый капитаном ВВС Финляндии Юхой Ярвиненом, совершает посадку на американский атомный авианосец CVN 72 Abraham Lincoln, 17.03.2018 (с) Brian M. Wilbur / ВМС США

Истребитель Boeing F/A-18C Hornet из состава учебной истребительно-штурмовой эскадрильи VMFAT-101 авиации ВМС США, пилотируемый капитаном ВВС Финляндии Юхой Ярвиненом, после посадки на американский атомный авианосец CVN 72 Abraham Lincoln, 17.03.2018 (с) Brian M. Wilbur / ВМС США
20.03.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Финляндия
Продукция
F-18
Компании
Boeing
Проекты
Nimitz
Авианосец

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
beka1
1427
№1
21.03.2018 01:38
А нафига это Финляндии?
0
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RU
VK
848
№2
21.03.2018 07:54
...сменил резину, заправился и менее чем через 10 секунд продолжил гонку...
+2
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