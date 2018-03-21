Финский летчик совершил посадку на американский авианосец
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Как сообщили ВМС США, 17 марта 2018 года летчик финских ВВС капитан Юха Ярвинен впервые в истории финской авиации совершил посадку на палубу авианосца - американского CVN 72 Abraham Lincoln. Посадка со штатным использованием аэрофинишера была произведена на палубном истребителе Boeing F/A-18C Hornet (аналогичном состоящим на вооружении ВВС Финляндии) из состава учебной истребительно-штурмовой эскадрильи VMFAT-101 авиации ВМС США. Ярвинен в составе эскадрильи VMFAT-101 проходит обучение на пилота-инструктора F/A-18C/D и стал первым участником программы подготовки финских пилотов-инструкторов в авиации ВМС США. Финский летчик при посадке на палубу зацепил второй трос аэрофинишера из четырех, что считается хорошим, но не идеальным результатом (рекомендуется зацепка третьего троса).
Истребитель Boeing F/A-18C Hornet из состава учебной истребительно-штурмовой эскадрильи VMFAT-101 авиации ВМС США, пилотируемый капитаном ВВС Финляндии Юхой Ярвиненом, совершает посадку на американский атомный авианосец CVN 72 Abraham Lincoln, 17.03.2018 (с) Brian M. Wilbur / ВМС США
Истребитель Boeing F/A-18C Hornet из состава учебной истребительно-штурмовой эскадрильи VMFAT-101 авиации ВМС США, пилотируемый капитаном ВВС Финляндии Юхой Ярвиненом, после посадки на американский атомный авианосец CVN 72 Abraham Lincoln, 17.03.2018 (с) Brian M. Wilbur / ВМС США
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20.03.2018
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