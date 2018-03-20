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Пусковую установку для ракеты-носителя "Протон-М" на Байконуре закроют к 2023 году

21.03.2018 ТАСС 461 0
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Ракета-носитель "Протон-М" на стартовом комплексе космодрома Байконур
Ракета-носитель "Протон-М" на стартовом комплексе космодрома Байконур.
Источник: © Роскосмос/ТАСС

Россия начинает переход от производства "Протонов" к выпуску "Ангары-А5" и "Ангары-А5М"

БАЙКОНУР /Казахстан/, 20 марта. /ТАСС/. Пусковая установка для ракеты-носителя "Протон-М" на Байконуре будет выведена из эксплуатации к 2023 году.

Об этом сообщается в корпоративной газете ЦЭНКИ "Космодромы России".

"Концепцией стратегического развития государственной корпорации "Роскосмос" и в соответствии с международным договором между Российской Федерацией и Республикой Казахстан планируется поэтапное прекращение эксплуатации космического ракетного комплекса "Протон". В связи с этим к 2023 году планируется вывод стартового комплекса пусковой установки номер 24 площадки 81 из эксплуатации", - отмечается в издании.

В июне 2017 года Андрей Калиновский, занимавший тогда пост гендиректора Центра Хруничева, сообщил о заключенных предприятием контрактах на 15 коммерческих запусков "Протонов-М" с Байконура до 2023 года.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что Центр уже начинает переход от производства ракет-носителей "Протон-М" к выпуску "Ангары-А5" и "Ангары-А5М".
20.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур

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