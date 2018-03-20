Патрушев: Путину в мае доложат о ходе импортозамещения в ОПК



Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отметил, что решение этого вопроса остается приоритетом обеспечения национальной безопасности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в мае президенту России Владимиру Путину будет представлен доклад о ходе импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе. "Результаты работы по данному направлению [импортозамещению в ОПК] будут доложены президенту РФ в мае текущего года", - сообщил он на совещании по импортозамещению.

Патрушев отметил, что решение этих задач контролирует Военно-промышленная комиссия РФ.

"В условиях осложнения внешнеполитической обстановки и расширения санкций в отношении РФ со стороны США и их союзников решение задач импортозамещения остается приоритетом обеспечения национальной безопасности", - подчеркнул секретарь Совбеза. По его словам, на Урале импортозамещением в ОПК занимаются 49 предприятий. Потенциал этих предприятий должен быть использован и для развития импортозамещения высокотехнологичной продукции гражданского назначения, уверен Патрушев. Он потребовал обеспечить безусловную реализацию соответствующих задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным.

Патрушев добавил, что на Урале планируется реализовать более 200 проектов по импортозамещению в нефтегазовой сфере, машиностроении, металлургии, медицине, сельском хозяйстве и на транспорте. "Важно, чтобы выпускаемая в рамках импортозамещения продукция была конкурентоспособна и могла поставляться на экспорт", - подчеркнул секретарь Совбеза. По его словам, в округе сохраняется высокая зависимость предприятий нефтегазового комплекса, энергетики, радиоэлектроники, сельского хозяйства от импорта технологий, оборудования и продуктов.