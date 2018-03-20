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Плавмастерская Черноморского флота возвращается в Севастополь из Средиземного моря

21.03.2018 ТАСС 279 0
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Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе. Архивное фото
Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Экипаж судна помогал поддерживать техническую готовность кораблей и судов российского флота, выполняющих задачи в этом регионе

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Плавучая мастерская Черноморского флота ПМ-56 направляется в Севастополь из Средиземного моря, сообщил журналистам официальный представитель флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.

"В настоящее время судно выполняет проход через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Ранее в дальней морской зоне плавучую мастерскую ПМ-56 на основе плановой ротации сменило однотипное судно Черноморского флота ПМ-138", - сказал он.

Трухачев пояснил, что в составе Средиземноморской эскадры ВМФ РФ экипаж судна помогал поддерживать техническую готовность кораблей и судов российского Военно-морского флота, выполняющих задачи в этом регионе.
20.03.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
ЧФ

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