Плавмастерская Черноморского флота возвращается в Севастополь из Средиземного моря



Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Экипаж судна помогал поддерживать техническую готовность кораблей и судов российского флота, выполняющих задачи в этом регионе

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Плавучая мастерская Черноморского флота ПМ-56 направляется в Севастополь из Средиземного моря, сообщил журналистам официальный представитель флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.

"В настоящее время судно выполняет проход через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Ранее в дальней морской зоне плавучую мастерскую ПМ-56 на основе плановой ротации сменило однотипное судно Черноморского флота ПМ-138", - сказал он.

Трухачев пояснил, что в составе Средиземноморской эскадры ВМФ РФ экипаж судна помогал поддерживать техническую готовность кораблей и судов российского Военно-морского флота, выполняющих задачи в этом регионе.