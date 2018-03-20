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Перуанская 122-мм самоходная гаубица

21.03.2018 bmpd.livejournal.com 488 0
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Как сообщил бразильский веб-ресурс www.forte.jor.br , армия Перу планирует переоборудовать от 30 до 40 старых французских легких танков АМХ-13 в 122-мм самоходные гаубицы, получившие обозначение AMX-D30 Vulcano. Соглашение о совместном проведении соответствующих работ в интересах перуанской армии 8 марта 2018 года подписали перуанское военно-промышленное объединение Diseños Casanave Corporation S.A.C. (DICSAC), принадлежащее министерству обороны Перу оружейное предприятие FAME S.A.C. и Центральный арсенал армии Перу.

Изображение 122-мм самоходной гаубицы AMX-D30 Vulcano на шасси легкого танка АМХ-13 для сухопутных войск Перу (с) Diseños Casanave Corporation S.A.C.

Сообщается, что переоборудование будет осуществляться путем установки на шасси танков АМХ-13 вместо штатной башни качающейся части 122-мм советской буксируемой гаубицы Д-30 с хранения перуанской армии. Гаубица будет монтироваться в открытой установке кругового вращения со штатным щитом. Дополнительно у механика-водителя самоходной установки будет устанавливаться прибор ночного видения ТВН-5, а САУ будет оснащаться современной УКВ-радиостанцией Р-030У (и то, и другое - украинского производства).

Объединение DICSAC является разработчиком проекта AMX-D30 Vulcano и будет головным подрядчиком по переоборудованию.

Ранее DICSAC уже вело работы по переоборудованию части танков АМХ-13/105 перуанской армии в модернизированные варианты Escorpion с установкой дополнительных установок ПТУР (в варианте АМХ-13РА5 Escorpion 1 - c ПТУР 9М14-2T "Малютка", в варианте АМХ-13РА8 Escorpion 2 - с с установкой системы управления огнем DANTE и украинских ПТУР Р-2 "Барьер") (всего было модернизировано более 30 танков), а 30 старых танков АМХ-13 (с 75-мм пушкой) - в самоходный противотанковый ракетный комплекс Alacran в трех вариантах с российскими ПТУР "Корнет-Э". Сообщается, что перуанская армия сохраняет около 40 немодернизированных танков АМХ-13/105, которые, видимо, и предполагается переоборудовать в САУ Vulcano.

В рамках подписанного 8 марта соглашения DISCAC и FAME также предполагают совместно собирать для перуанской армии украинский ПТРК "Скиф" (под обозначением Rayo) с ракетами Р-2 "Барьер".

Изображение 122-мм самоходной гаубицы AMX-D30 Vulcano для сухопутных войск Перу (с) Diseños Casanave Corporation S.A.C.
20.03.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Перу
Россия
Украина
Франция
Продукция
9M14 Малютка
Д-30 2А18
Корнет
Корнет-Э
Скиф ПТРК

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