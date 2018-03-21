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Шойгу: в Сирии за неделю пресечены три химатаки боевиков

21.03.2018 ТАСС 394 2
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Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. Архивное фото
Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Omar Haj Kadour

Министр призвал западных партнеров прекратить заигрывать с террористами

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Министерство обороны РФ продолжает работу по стабилизации обстановки в Сирии, сообщил во вторник на селекторном совещании глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Мы продолжаем наблюдать за действиями США и стран коалиции. Отмечаем активность их вооруженных сил вокруг Сирии", - сказал министр. "Сохраняется возможность применения боевиками отравляющих веществ с тем, чтобы в дальнейшем обвинить сирийские войска в использовании химического оружия, - отметил он. - Три таких попытки за последнюю неделю пресечены".

"Рассчитываем, что в складывающейся обстановке наши западные партнеры при принятии решений будут руководствоваться здравым смыслом, прекратят заигрывание с террористами и присоединятся к мирным российским инициативам в Сирии", - подчеркнул министр. "Будем и дальше делать все для нормализации обстановки в данном регионе, призываем заинтересованные стороны к конструктивному диалогу и совместным действиям, направленным на прекращение насилия", - сказал Шойгу.

Гуманитарная помощь

"В настоящее время под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон проводится уникальная и беспрецедентная по масштабам гуманитарная операция в Восточной Гуте. За последние пять суток по созданным гуманитарным коридорам оттуда выведено 79655 человек, - отметил также Шойгу. - Освобождено более 65% территории Восточной Гуты".

По его словам, "основные усилия российских офицеров направлены на обеспечение безопасности выхода из блокированных районов мирных жителей, а также на организацию доставки эвакуированным сирийцам гуманитарной помощи с территории России".

"В кратчайшие сроки поставлено 427 тонн продовольствия, полевые кухни и бутилированная вода, 7 тыс. 100 матрасов и комплектов постельного белья, 91 тыс. 810 продовольственных наборов, 21 тыс. 840 мирных жителей обеспечены горячим питанием", - сказал Шойгу.

"Одновременно с этим в рамках гуманитарной операции в марте обеспечен проход в блокированные пригороды Дамаска трех гуманитарных конвоев ООН. Доставлено более 445 тонн грузов", - отметил министр. "Эта работа проводится в тесном взаимодействии с ООН, Международным комитетом Красного Креста и Сирийским арабским Красным Полумесяцем", - сказал он.

"Несмотря на постоянные попытки боевиков сорвать мирные инициативы в Восточной Гуте, ведем переговоры с лидерами вооруженных формирований с целью прекратить боевые действия и предотвратить гуманитарную катастрофу", - отметил Шойгу. "Предпринимаемые нами шаги в целом позволили стабилизировать обстановку в пригороде Дамаска", - констатировал он.

Другие регионы Сирии

Министр сообщил, что, "помимо этого, российский Центр по примирению враждующих сторон проводит гуманитарные акции и в других районах Сирии". "Так, через гуманитарный коридор, организованный российско-иранско-турецким координационным центром, из западной части зоны деэскалации "Идлиб" в провинцию Алеппо выведены 3 тыс. 870 человек, - сообщил Шойгу. - В Дейр-эз-Зор вернулись 25 тыс. 684 человека".

"Отмечу, что всего с начала российской военной операции в Сирии на освобожденные от террористов территории вернулось свыше 1 млн 300 тыс. беженцев", - сказал он.
20.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
AU
Makc
494
№1
21.03.2018 17:44
Ne nado prizivat. Vremya proshlo. Oni nashih ubili dostatochno. Nado virezat neskolko ih otryadov instruktorov a potom skazat chto esli ne uydut sami na svoih dvoih, to ih vinesut.
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RU
Воин3D
1575
№2
21.03.2018 20:54
Цитата, Makc сообщ. №1
Ne nado prizivat. Vremya proshlo. Oni nashih ubili dostatochno. Nado virezat neskolko ih otryadov instruktorov a potom skazat chto esli ne uydut sami na svoih dvoih, to ih vinesut.
Ну. похоже так в Восточной Гуде и сделали. Британских инструкторов покрошили. Оттуда Скрипаль и взялся.
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