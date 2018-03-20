Госпрограмму вооружений скорректируют с учетом послания президента Федеральному собранию



Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу.Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил необходимость совершенствования системы комплектования войск

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. План деятельности Минобороны до 2020 года и госпрограмма вооружения (ГПВ) до 2027 года будут изменены в соответствии с задачами, поставленными президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"В целях безусловного выполнения поручений президента в план деятельности министерства обороны до 2020 года и государственную программу вооружения на 2018-2027 годы будут внесены соответствующие коррективы", - сказал Шойгу на совещании с руководством военного ведомства.

По его словам, в своем послании президент наметил важнейшие задачи, которые предстоит решать стране в предстоящие годы. "Необходимо продолжить последовательно увеличивать долю новейшего вооружения, повышать интенсивность боевой подготовки, а также совершенствовать систему комплектования войск", - добавил министр.

Кроме того, по-прежнему самое пристальное внимание будет уделяться улучшению условий службы и быта военных, совершенствованию системы военного образования, медицинского обслуживания, решению жилищного вопроса, повышению денежного довольствия военнослужащих и заработной платы гражданского персонала, подчеркнул Шойгу "Одним словом, необходимо сделать все, чтобы военная служба стала еще более привлекательной и престижной, чтобы в армию стремились подготовленные и мотивированные люди", - отметил министр.

Он также поручил своим заместителям до 3 апреля представить свои предложения по изменению плана деятельности Минобороны до 2020 года и госпрограммы вооружения до 2027 года. В свою очередь, Генштабу поручено обобщить предложения и до 20 апреля составить проекты необходимых документов.