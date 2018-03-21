Шойгу заявил, что почти 90% военных и членов их семей проголосовали за Путина
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Глава Минобороны РФ добавил, что явка от общей численности военного электората составила 99,2%
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Явка военнослужащих, членов их семей и гражданских специалистов Минобороны на выборы президента РФ составила 99,2%, почти 90% из них проголосовало за Владимира Путина. Об этом во вторник сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.
"Хотел бы начать сегодняшнее совещание с важнейшего события последних дней в жизни нашей страны - выборов президента РФ. В Вооруженных силах они прошли на высоком уровне в полном соответствии с законодательством РФ", - сказал министр.
"В день голосования явка составила 99,2% от общей численности военного электората. Это выше, чем на выборах 2012 года", - рассказал глава Минобороны. Он отметил, что "большая часть военного электората голосовала на общих избирательных участках".
"Личный состав проявил высокую гражданскую активность и продемонстрировал безусловную поддержку действующего президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина. За него проголосовало 89,7% военнослужащих и членов их семей", - сообщил Шойгу.
Нарушений не было
Он подчеркнул, что по информации ЦИК России, нарушений на избирательных участках в воинских частях допущено не было, военная полиция совместно с правоохранительными органами обеспечили надлежащий уровень безопасности.
По словам Шойгу, для содействия избирательным комиссиям в проведении досрочного голосования в отдаленных районах Министерством обороны было задействовано около 250 единиц техники, в том числе вертолеты и самолеты.
"Хочу поблагодарить всех должностных лиц за четкую организацию выборов. Считаю, что мы успешно справились с очень важной государственной задачей", - заключил глава Минобороны.
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20.03.2018
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принадлежат ТАСС
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Восход
13754
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№1
21.03.2018 04:48
На основании чего статистика? Голосование вроде как тайное... Я вот знаю даже военных, которые пошли на выбора, только чтобы испортить бюллетень. Не говоря о гражданских... Создание иллюзий крайне чревато.
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Валентин-333
3
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№2
21.03.2018 11:52
Это ни о чем не говорит. Поддержка армией Чаушеску была стопроцентная. Каддафи тоже считал, что его в армии любят. А уж Саддама как любили.В 1991 году почти 90% командного состава были членами КПСС. И сильно это помогло? Даже "Альфа" работать по БД отказалась. Кожугетычу верить- себя не уважать.
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aleks55
646
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№3
21.03.2018 13:34
Армия выбирала Верховного Главнокомандующего. Покажите другого кандидата, которому доверяли бы военные. Собчак, которая заявляла о сокращении армии, как и другие либералы. Армия помнит 90-е годы и Сердюкова. Где остальные кандидаты, которые хоть сказали что то про Армию. Никто. Поэтому удивляться надо не словам С. Шойгу, а бестолковости остальных кандидатов или их наплевательскому отношении к Армии как к части общества.
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Восход
13754
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№4
21.03.2018 14:12
Армия выбирала Верховного Главнокомандующего.Армия выбирала того, кого ей сказали выбрать. Хотя бы не требовали фотоотчет, как на прошлых выборах. Это смех и грех - человек, далеко не рядовой, был вынужден бегать за случайными прохожим и просить, чтобы они его сфотографировали на фоне избирательного участка. А те соответственно от него шарахались как от наркомана. Вот это унижение.... А сколько сотен-тысяч таких по стране?
Покажите другого кандидата, которому доверяли бы военныеВы предоставьте реальных кандидатов, а ни марионеток.
Где остальные кандидаты, которые хоть сказали что то про Армию. Никто.Обещать - не значит жениться. Один всем нам известный деятель столько наобещал за последние 19 лет, но только малая часть из этих обещаний обрела реальность. Еще меньше из этой части было сделано хорошо или хотя бы нормально.
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Валентин-333
3
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№5
21.03.2018 14:32
А чем Шойгу-строитель лучше Сердюкова-мебельшика? Он даже срочную не служил. Он как в мое время замполиты-Комиссар говорил делай как я, а замполит -делай как я сказал.Как можно доверять неучу? За плечами ничего. Ни военного училища, ни академии, ни службы офицером.
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Восход
13754
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№6
21.03.2018 14:58
Цитата, Валентин-333 сообщ. №5
А чем Шойгу-строитель лучше Сердюкова-мебельшика? Он даже срочную не служил. Он как в мое время замполиты-Комиссар говорил делай как я, а замполит -делай как я сказал.Как можно доверять неучу? За плечами ничего. Ни военного училища, ни академии, ни службы офицером.Судите их по делам их (с) Самый главный минус Шойгу в том, что он развел море писанины. На каждую бумагу должна быть другая, а на ту ещё одна и так без конца. Что отнимает очень и очень много времени. В остальном на фоне других он молодец.
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Воин3D
1575
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№7
21.03.2018 20:42
Цитата, Восход сообщ. №6
Судите их по делам их (с) Самый главный минус Шойгу в том, что он развел море писанины. На каждую бумагу должна быть другая, а на ту ещё одна и так без конца. Что отнимает очень и очень много времени. В остальном на фоне других он молодец.+1
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Alah
385
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№8
21.03.2018 22:31
Так Шойгу по жизни - спасатель! Спам МЧС, - кинули армию спасать)))
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