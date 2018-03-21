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Шойгу сообщил об изменении госпрограммы вооружения после послания президента

21.03.2018 Известия.ru 1709 4
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

План деятельности Минобороны до 2020 года и госпрограмма вооружения до 2027 года будут изменены в соответствии с задачами, поставленными президентом России в послании Федеральному собранию. Об этом во вторник, 20 марта, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, в своем послании президент РФ Владимир Путин наметил важнейшие задачи, которые предстоит решать стране в предстоящие годы.

"Необходимо продолжить последовательно увеличивать долю новейшего вооружения, повышать интенсивность боевой подготовки, а также совершенствовать систему комплектования войск", — отметил министр.

Шойгу рассказал, что по-прежнему самое пристальное внимание будет уделяться улучшению условий службы и быта военнослужащих. Также Минобороны намерено работать над совершенствованием системы военного образования, медобслуживанием, решением жилищного вопроса и повышением зарплат военнослужащих.

Путин 1 марта в послании Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире, в том числе крылатую ракету с ядерной энергоустановкой "Авангард" и авиационный ракетный комплекс "Кинжал".
20.03.2018
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Кинжал ЗРК
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Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Военные учения
Ядерный щит
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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
Восход
13754
№1
21.03.2018 04:45
Выборы прошли, осетра можно урезать :-)
-1
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RU
snc
602
№2
21.03.2018 11:49
Восход, не гони, эту тему муссировали весь 2017 год если не больше.
0
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№3
denpronin
Удалено 2018.03.21 12:59 / Спам
RU
BorSch
5213
№4
21.03.2018 21:55
Цитата, q
План деятельности Минобороны до 2020 года и госпрограмма вооружения до 2027 года будут изменены в соответствии с задачами, поставленными президентом России
Цитата, q
Необходимо продолжить последовательно увеличивать долю новейшего вооружения, повышать интенсивность боевой подготовки, а также совершенствовать систему комплектования войск
Цитата, q
пристальное внимание будет уделяться улучшению условий службы и быта военнослужащих, совершенствованию системы военного образования, медобслуживания, решению жилищного вопроса и повышению зарплат военнослужащих
Денег похоже потребуется больше, а не меньше.
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