Шойгу сообщил об изменении госпрограммы вооружения после послания президента
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
План деятельности Минобороны до 2020 года и госпрограмма вооружения до 2027 года будут изменены в соответствии с задачами, поставленными президентом России в послании Федеральному собранию. Об этом во вторник, 20 марта, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, в своем послании президент РФ Владимир Путин наметил важнейшие задачи, которые предстоит решать стране в предстоящие годы.
"Необходимо продолжить последовательно увеличивать долю новейшего вооружения, повышать интенсивность боевой подготовки, а также совершенствовать систему комплектования войск", — отметил министр.
Шойгу рассказал, что по-прежнему самое пристальное внимание будет уделяться улучшению условий службы и быта военнослужащих. Также Минобороны намерено работать над совершенствованием системы военного образования, медобслуживанием, решением жилищного вопроса и повышением зарплат военнослужащих.
Путин 1 марта в послании Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире, в том числе крылатую ракету с ядерной энергоустановкой "Авангард" и авиационный ракетный комплекс "Кинжал".
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20.03.2018
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snc
602
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№2
21.03.2018 11:49
Восход, не гони, эту тему муссировали весь 2017 год если не больше.
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BorSch
5213
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№4
21.03.2018 21:55
Цитата, q
План деятельности Минобороны до 2020 года и госпрограмма вооружения до 2027 года будут изменены в соответствии с задачами, поставленными президентом РоссииДенег похоже потребуется больше, а не меньше.
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