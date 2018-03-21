Шойгу сообщил об изменении госпрограммы вооружения после послания президента



Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу.Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

План деятельности Минобороны до 2020 года и госпрограмма вооружения до 2027 года будут изменены в соответствии с задачами, поставленными президентом России в послании Федеральному собранию. Об этом во вторник, 20 марта, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, в своем послании президент РФ Владимир Путин наметил важнейшие задачи, которые предстоит решать стране в предстоящие годы.

"Необходимо продолжить последовательно увеличивать долю новейшего вооружения, повышать интенсивность боевой подготовки, а также совершенствовать систему комплектования войск", — отметил министр.

Шойгу рассказал, что по-прежнему самое пристальное внимание будет уделяться улучшению условий службы и быта военнослужащих. Также Минобороны намерено работать над совершенствованием системы военного образования, медобслуживанием, решением жилищного вопроса и повышением зарплат военнослужащих.

Путин 1 марта в послании Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире, в том числе крылатую ракету с ядерной энергоустановкой "Авангард" и авиационный ракетный комплекс "Кинжал".