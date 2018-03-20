В Кронштадте задействовали более десяти кораблей в учениях



Корабль "Иван Грен" в акватории Кронштадта во время главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ РФ.

Источник: © Петр Ковалев/ТАСС Корабль "Иван Грен" в акватории Кронштадта во время главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ РФ.Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

Военнослужащие отрабатывали приемы отражения атаки с воздуха

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Порядка 500 военнослужащих и десять боевых кораблей и катеров Ленинградской военно-морской базы задействовали в учениях по экстренной подготовке к бою и отражению атаки с воздуха. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"В Ленинградской военно-морской базе в пункте базирования в городе Кронштадт проведено специальное учение "Заступление корабля в боевое дежурство". На него привлекалось около 500 военнослужащих, было задействовано более десяти надводных кораблей и катеров. Экипажи отработали действия при объявлении на корабле тревоги по экстренному приготовлению к походу и бою, отражению атаки средств воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении пресс-службы.

Во время несения экипажами кораблей боевого дежурства моряки заступают на круглосуточные вахты на своих боевых постах. Боевые системы судов переводятся в готовность к немедленному применению.

Учения разведки спецназа

В Финском заливе также прошли учения разведчиков спецназа округа. Более 50 военных высадились с вертолетов на острова Гогланд и Тютерс и отработали блокирование важных объектов условного противника и ведение разведки с помощью беспилотников.

"Разведчики были десантированы с помощью многоцелевых вертолетов Ми-8АМТШ соединения армейской авиации Западного военного округа. Спецназовцы выполнили задачи по разведке, организовали наблюдение с использованием современных технических средств разведки и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

В ходе учений радисты разведгрупп также отработали проведение сеансов радиосвязи в условиях активной радиоразведки со стороны условного противника. После выполнения всех задач бойцы были скрытно эвакуированы на один из аэродромов округа.