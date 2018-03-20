Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Кронштадте задействовали более десяти кораблей в учениях

21.03.2018 ТАСС 303 0
0
Понравилась новость?
 0
Корабль "Иван Грен"
Корабль "Иван Грен" в акватории Кронштадта во время главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ РФ.
Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

Военнослужащие отрабатывали приемы отражения атаки с воздуха

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Порядка 500 военнослужащих и десять боевых кораблей и катеров Ленинградской военно-морской базы задействовали в учениях по экстренной подготовке к бою и отражению атаки с воздуха. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"В Ленинградской военно-морской базе в пункте базирования в городе Кронштадт проведено специальное учение "Заступление корабля в боевое дежурство". На него привлекалось около 500 военнослужащих, было задействовано более десяти надводных кораблей и катеров. Экипажи отработали действия при объявлении на корабле тревоги по экстренному приготовлению к походу и бою, отражению атаки средств воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении пресс-службы.

Во время несения экипажами кораблей боевого дежурства моряки заступают на круглосуточные вахты на своих боевых постах. Боевые системы судов переводятся в готовность к немедленному применению.

Учения разведки спецназа

В Финском заливе также прошли учения разведчиков спецназа округа. Более 50 военных высадились с вертолетов на острова Гогланд и Тютерс и отработали блокирование важных объектов условного противника и ведение разведки с помощью беспилотников.

"Разведчики были десантированы с помощью многоцелевых вертолетов Ми-8АМТШ соединения армейской авиации Западного военного округа. Спецназовцы выполнили задачи по разведке, организовали наблюдение с использованием современных технических средств разведки и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

В ходе учений радисты разведгрупп также отработали проведение сеансов радиосвязи в условиях активной радиоразведки со стороны условного противника. После выполнения всех задач бойцы были скрытно эвакуированы на один из аэродромов округа.
20.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Продукция
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.03 22:31
  • 8
Шойгу заявил, что почти 90% военных и членов их семей проголосовали за Путина
  • 21.03 22:29
  • 2
Полярный богатырь: зачем России нужен новый военный ледокол
  • 21.03 22:11
  • 1
«Роскосмос» против частников: куда улетели 300 миллионов
  • 21.03 21:55
  • 4
Шойгу сообщил об изменении госпрограммы вооружения после послания президента
  • 21.03 21:40
  • 3
Ростех создаст перспективный вертолетный двигатель с использованием аддитивных технологий и 3d-печати
  • 21.03 20:54
  • 2
Шойгу: в Сирии за неделю пресечены три химатаки боевиков
  • 21.03 20:48
  • 8
Бьемся в конверсиях
  • 21.03 20:34
  • 12
«Практически недосягаемые»: у флота появится семь «Ясеней»
  • 21.03 20:17
  • 9
Не в Ту сторону
  • 21.03 20:05
  • 6480
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 21.03 20:04
  • 38
Конвертоплан нового поколения меняет правила поля боя
  • 21.03 19:48
  • 2
Рудный выбор
  • 21.03 18:16
  • 12
Модернизированные БМП-1 оснастят 30-мм пушкой от бронетранспортера БТР-82
  • 21.03 17:57
  • 37
Смертельно опасный "Новичок"
  • 21.03 17:51
  • 69
В США отказались признать "Кинжал" гиперзвуковой ракетой
другие обсуждаемые темы