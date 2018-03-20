В Кронштадте задействовали более десяти кораблей в учениях
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Корабль "Иван Грен" в акватории Кронштадта во время главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ РФ.
Источник: © Петр Ковалев/ТАСС
Военнослужащие отрабатывали приемы отражения атаки с воздуха
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Порядка 500 военнослужащих и десять боевых кораблей и катеров Ленинградской военно-морской базы задействовали в учениях по экстренной подготовке к бою и отражению атаки с воздуха. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Западного военного округа.
"В Ленинградской военно-морской базе в пункте базирования в городе Кронштадт проведено специальное учение "Заступление корабля в боевое дежурство". На него привлекалось около 500 военнослужащих, было задействовано более десяти надводных кораблей и катеров. Экипажи отработали действия при объявлении на корабле тревоги по экстренному приготовлению к походу и бою, отражению атаки средств воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении пресс-службы.
Во время несения экипажами кораблей боевого дежурства моряки заступают на круглосуточные вахты на своих боевых постах. Боевые системы судов переводятся в готовность к немедленному применению.
Учения разведки спецназа
В Финском заливе также прошли учения разведчиков спецназа округа. Более 50 военных высадились с вертолетов на острова Гогланд и Тютерс и отработали блокирование важных объектов условного противника и ведение разведки с помощью беспилотников.
"Разведчики были десантированы с помощью многоцелевых вертолетов Ми-8АМТШ соединения армейской авиации Западного военного округа. Спецназовцы выполнили задачи по разведке, организовали наблюдение с использованием современных технических средств разведки и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
В ходе учений радисты разведгрупп также отработали проведение сеансов радиосвязи в условиях активной радиоразведки со стороны условного противника. После выполнения всех задач бойцы были скрытно эвакуированы на один из аэродромов округа.
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20.03.2018
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