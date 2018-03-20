Источники РИА Новости: в России и СССР не было программы "Новичок"
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Военнослужащие в средствах химической защиты. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Программа разработки химического оружия в СССР называлась не "Новичок", а по-другому, сообщили РИА Новости два источника, которые имели непосредственное отношение к этому проекту.
"При этом в обозначении системы использовались цифры", - рассказали они.
Название "Новичок" широко распространилось в зарубежных СМИ после публикаций советского химика Вила Мирзаянова, который в 1990-е годы эмигрировал в США. На Западе Мирзаянова часто представляли как создателя "Новичка". Источники РИА Новости подчеркнули, что Мирзаянов вообще не имел отношения к разработке химического оружия. "Он возглавлял отдел противодействия иностранным техническим разведкам и после обнародовал некоторую информацию на Западе, включая формулы", - пояснили собеседники агентства.
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20.03.2018
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