База затмения



Военнослужащие армии США.

Источник: google.com Военнослужащие армии США.Источник: google.com

Сумерки американского превосходства предвосхищают полноценный рассвет России

К концу тысячелетия, несмотря на эйфорию по поводу распада СССР, объективные процессы привели к ослаблению механизмов влияния США. Складывается новая реальность, сателлиты становятся все менее послушными и начинают заявлять о своих интересах. Начались фундаментальные изменения и во внутренней политике США. В американском обществе происходит раскол на всех уровнях, включая конгресс и сенат, партийные структуры, растет недовольство населения уровнем благосостояния. Чем это может закончиться и как должна реагировать Россия?

В новых реалиях США начали лихорадочный поиск механизмов подъема экономической и военной мощи, объединения и сплочения американского общества на различных платформах. В идеологической сфере это стремление вдохнуть в каждого мысль о новой-старой исключительности под лозунгом "Сделать Америку вновь великой", эксплуатировать чувство страха для наращивания оборонного бюджета, искать очередных врагов и соперников, подыгрывать внутреннему национал-эгоизму. По этой причине закрываются наши консульства, усиливается давление на Россию, Иран, КНДР, другие страны в регионах, связанных с геостратегическими интересами США. Предпринимаются попытки делить мир на "мы" и "они" с целью устранения конкурентов, активизируются торговые войны, объявляются санкции, прессингуются правящие элиты, провоцируются революции. Главная цель – создать хаос, следствием которого будет усиление мощи США и их доминантное право определять ход истории, казнить и миловать.

Америке нужен мир. Желательно весь

В чем скрытый смысл и логика этих действий? Американское превосходство в глобальной финансово-экономической модели уже несколько десятилетий является одной из самых дискутируемых тем в научных и политических кругах, а мироустройство с эмиссионным центром доллара вызывает недовольство и опасение большей части населения планеты.

“К российским СМИ на английском языке стабильно высокий интерес во всем мире”

Зигмунд Бауман, рассуждая о роли США в современном мире, полагал: "Никто не может считать себя поистине незаменимым. Даже самый привилегированный статус может оказаться временным и внезапно измениться". Все мы составные части единого историко-эволюционного процесса, в котором политическое и социальное совершенствование, развитие одних наций и государств не должны приноситься в жертву финансовым и экономическим выгодам других. Но перспектива жить и действовать по чужим стандартам и шаблонам, которые приводят к утрате национальной самобытности и идентичности, сохраняется. С какой бы надеждой вы ни переступили порог казино, оно всегда будет в выигрыше.

США привыкли устанавливать мировые правила игры и менять их в зависимости от конъюнктуры, видя свою миссию в том, чтобы быть на вершине управленческой пирамиды. Поэтому неравенство в доходах, потреблении и уровне жизни только возрастает, а это чревато хрупкостью экономик, агрессивной политикой, нестабильностью в регионах и конфликтами.

Другим крупным блоком после финансово-экономического является становление и проявление американского превосходства через IT-среду, навязывание своих культурных ценностей. Первые информационные сети появились в США и уже во время холодной войны американцы стали активно развивать науку и технологии как средства обеспечения национальной безопасности. В дальнейшем это стало частью экономической стратегии, привело к созданию мощного комплекса, производству информационных товаров. Сейчас спрос на них возрастает. При этом основной язык Интернета – английский.

Информация, переданная Эдвардом Сноуденом, бывшим сотрудником ЦРУ и Агентства национальной безопасности, подтверждает глобальные притязания США, для осуществления которых используются незаконные методы слежки и прослушивания в планетарном масштабе. Создание напряженности по всему миру – фактор поддержания превосходства.

Россия в последние годы сделала существенные шаги по защите своих национальных интересов. Новейшие образцы военной техники, представленные нашим президентом в Послании Федеральному собранию, для всего западного мира возымели эффект разорвавшейся бомбы. Данный факт означает одно – российские военные, "оборонщики" и спецслужбы отработали на отлично. Но доминирование США в информационном поле дает им асимметричное преимущество, реализуемое в различных сферах жизни – от бизнеса и культуры до ВПК.

Информационные потоки легко преодолевают границы суверенных государств. Основной массив научной и политической аналитики публикуется на английском языке, что позволяет США иметь определенное преимущество. В словах Хиллари Клинтон, сказанных во время предвыборной гонки, "неважно какую газету или журнал вы читаете, неважно на каком языке – вы все равно читаете перепечатку "Нью-Йорк Таймс", "Бостон Глоб" или "Уолл-стрит Джорнел", много правды. Однако не все так безоблачно для американской прессы. Последнее время к российским СМИ на английском языке проявляется стабильно высокий интерес во всем мире как к полноценному источнику альтернативной достоверной информации.

Долгие годы западные журналисты создавали образ России как страны-агрессора с низким уровнем жизни населения и негативными привычками. Но отечественные СМИ постепенно меняют взгляды граждан США, начинающих воспринимать и осознавать нашу страну как противника, играющего на равных. Россия и Китай все успешнее преодолевают информационную ложь из США. Заокеанской элите все труднее объяснить своим гражданам, почему Америка покупает у русских "недотеп" двигатели для своих ракет, а новейшие российские военные разработки, устанавливающие новый уровень в системах вооружения, делают бесполезными громадные траты Пентагона.

Ныне ни одно государство в мире не может сравниться с США по величине оборонного бюджета. Соединенные Штаты превзошли все страны в возможностях глобального развертывания вооруженных сил. Однако торжество российского научно-технического разума, воплотившееся в новейших образцах гиперзвуковых ракет, сделало бессмысленными американские гиперзатраты на авианосцы и флотилии. Как теперь объяснить налогоплательщикам, что их средства потрачены впустую? Более четверти личного состава ВС США служат за пределами страны, количество военных баз, размещенных почти в 130 государствах, достигает тысячи. А ведь 200 лет назад американцы протестовали против намерений короля Георга III размещать британский военный контингент на их территории, рассматривая это в Декларации независимости как злоупотребление и узурпацию. "Содержание армии или ее частей в мирное время на чужой территории – это прямая угроза национальному суверенитету той страны, где располагаются военные силы". Если провести аналогию военных баз с колониями, США представится крупнейшей в истории человечества колониальной державой.

Таким образом, сегодня сформировался новый глобальный тип милитаризма – имперский, целью которого является всемирное господство. Под особым контролем и вниманием находится "дуга нестабильности" – так Пентагон обозначил территории, на которых расположены основные мировые запасы нефти. В этих районах военное присутствие США провозглашается жизненно необходимым.

Внимание Пентагона привлекают бывшие страны Варшавского договора и республики СССР. Задача – отрезать Россию от остального мира, препятствовать полноценному экономическому и технологическому развитию. Этой же цели почти четыре десятка лет (1974–2012) служила дискриминационная поправка Генри Джексона и Чарльза Вэника. Теперь вводятся аналогичные санкции, главное – любой ценой сдержать Россию.

Демократия на крови

История показала, что силовое американское воздействие на так называемые антидемократические страны приводило к неисчислимым жертвам и гражданским войнам. США инициировали десятки вооруженных конфликтов с вторжением на территории суверенных государств. Если верить, что тем самым они несли демократические ценности, десятки тысяч отнятых ими жизней – чудовищная плата.

“Движущей силой Америки давно стал приоритет выгоды над принципами”

Сочетание мощного экономического и военного потенциала, глобальных коммуникаций и высокого технологического уровня, а также особенностей массовой культуры вдохновляет США формировать облик сверхдержавы, способной под маской миссионерства продвигать имперские амбиции, внедрять экономические и политические модели собственного производства, укреплять свое превосходство. Едва ли не каждый исследователь задавался вопросом: как может измениться ситуация в ближней и дальней перспективе? Однозначного ответа нет. Ясно одно: утрата моральных принципов и базовых демократических ценностей, сделавших американцев исключительными, ведет к превосходству через силу, более агрессивному имперскому курсу, не учитывающему интересы других. Символична замена госсекретаря Тиллерсона на директора ЦРУ Помпео. Вспомним, как у Марио Пьюзо в свое время крестный отец перед войной с конкурентами отправил во временную отставку мирного консильери, заменив его на военного. Как это похоже на нынешние действия Трампа.

Такой курс порождает недоверие и противодействие, которое становится ощутимее. Все большее число стран перестает воспринимать США как гаранта их безопасности. Привычка угождать "большому брату" и потакать ему в любых действиях вредит, поскольку лишает его возможности замечать и осознавать собственные ошибки.

Даже через 20 лет актуальны слова Генри Киссинджера об уязвимости всемогущей страны, о проблемах нового порядка, в котором Америка не сможет господствовать над миром: "Она не должна ставить под угрозу собственное величие, питая иллюзии относительно пределов своих возможностей. Мировое лидерство есть неотъемлемая часть могущества и моральных ценностей Америки, но оно не включает в себя привилегию делать вид, будто Америка оказывает любезность другим нациям, вступая с ними в союз, или обладает неограниченной возможностью навязать им свою волю, лишая их благосклонности".

Таким образом, концепция "американской исключительности" и ее настоящая фаза в виде превосходства обусловливает деятельность международных финансовых центров и глобализацию, представляя ее с точки зрения рыночного фундаментализма весьма успешным проектом в первую очередь для США.

Слишком уж давно движущим мотивом американцев стал приоритет выгоды над принципами, сформировались подчинение моральных ценностей потребностям момента, осознание приоритета прогресса над политикой, которая хороша, пока полезна, и является не чем иным, как борьбой за превосходство. Те страны, которые идут этим курсом, видят для себя определенные возможности, но в результате вынуждены соглашаться с диктатом США.

Большинство американцев уверены, что сторонники демократии должны принять их превосходство как данность. Но именно оно стало источником неравенства среди ведущих западных экономик, детерминировало излишнюю политизированность и ограничило ресурс внутреннего единодушия в стране, затруднило представление о ценности многополярного мира и множественности вариантов развития. Кроме того, отмечена цикличность и сходство схем реализации деструктивного воздействия США на российское общество и экономику, связанную с периодами роста отечественного ВВП.

Печально, но заокеанские политики уверовали, что страх стал движущей силой взаимоотношений. Отсюда простой вывод – игнорируя мнения остальных стран, Соединенные Штаты становятся менее прогнозируемыми в действиях, а значит, и более опасными. Может, они попросту не знают, что страх – источник многих ошибок и катастроф в истории? Увы, концепция превосходства призвана обосновать и узаконить выгоду подчинения диктату США как соответствующему внутренним интересам и стремлениям народов и государств. Получается, в реальности международная политика США постоянно балансирует между жестким насилием и мягким принуждением.

В мире есть силы, способные сдержать американское превосходство, одна из них – Россия. Стоит напомнить слова президента Арабской Сирийской Республики Башара Асада: "Если русские так воевали за нас, представьте, как они будут воевать за себя". Выдержка и терпение России не проявление слабости, и опасно воспринимать их как индульгенцию на агрессивные выпады и всевозможные санкции. Инстинкт самосохранения всегда будет приводить россиян к новым достижениям в оборонной сфере.

Восход все заметнее

Российское умение на деле, а не на словах демонстрировать поддержку, дружить и делиться последним, делают нас уникальными. Заканчивается эпоха американской исключительности и открывается новая эпоха российской уникальности, в основе которой справедливость, доблесть и честь. Доверие не формируется принуждением, его питают взаимоуважение и встречные уступки.

Вопреки США мир стремится к стабильному многополярному состоянию. Старый миропорядок уходит безвозвратно. Понятно, что американцам тяжело смириться с тем, что их Град на холме больше не является путеводной звездой всему миру. Их элите не хватает стратегического видения перспектив, настоящего альтруизма, внимания к чужому мнению и действиям на основе морали и веры, нравственных устоев как вектора развития всего цивилизованного мира.

Мирное сосуществование базируется на доверии, альтруизме, терпимости и согласии, уважении прав и интересов. Миропорядок строится на договорной основе и балансе интересов. Маятник истории не замирает в крайнем положении. Поэтому наступающие сумерки американского превосходства предвосхищают полноценный рассвет России.

Сергей Судаков, член-корреспондент Академии военных наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 11 (724) за 20 марта 2018 года