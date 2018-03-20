Наука под запросом



Бюджет США.

Источник: i-fin.ru Бюджет США.Источник: i-fin.ru

Американские военные выиграли битву за бюджет на исследования

Пока в отечественной прессе продолжают смаковать подробности ряда военно-доктринальных документов и растущего военного бюджета Соединенных Штатов, в тени совершенно незаслуженно остался другой, не такой грандиозный, зато, пожалуй, более мрачный для будущего человечества факт. Согласно планам администрации президента США в федеральном бюджете на 2019 финансовый год (ф. г.) ожидается достаточно существенное – около 19,2 процента – сокращение расходов на гражданские научные исследования. Одновременно на НИОКР Министерства обороны США предлагается выделить около 13,5 миллиарда долларов дополнительно (по сравнению с 2018 ф. г.).

Фактически речь идет о начале перевода стрелок науки на военные рельсы. Данный запрос, конечно, еще должны одобрить конгресс и сенат США, однако с учетом все более агрессивной риторики заокеанских политиков и парламентариев, стремящихся во что бы то ни стало "защитить Америку" от российской, китайской, иранской, северокорейской и множества иных угроз, добро на задумку Трампа они дадут с превеликим удовольствием. А вполне возможно, даже подкинут еще деньжат на такое "благое дело".

Порежут всех

"Инновации в науке и технологиях всегда были краеугольным камнем экономического прогресса Америки со времени создания нашего государства, – указывается в самом начале раздела бюджетного запроса на 2019 ф. г., посвященного федеральным тратам на соответствующие программы. – Недавнее исследование оценило совокупные расходы Соединенных Штатов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в объеме около 495 млрд долл., что превосходит расходы на эти цели любой из стран планеты и составляет четвертую часть совокупных общемировых расходов в данной сфере".

“Бюджетный запрос администрации Трампа резко сокращает или вовсе закрывает ключевые научные, технологические, образовательные программы”

Правда, дальше сладкую песню составителям бюджета приходится прервать, поскольку на 2019 ф. г. администрация Трампа запросила на федеральные научные исследования и разработки на 900 млн долл. или на 0,75 процента меньше, чем в 2018 ф. г.: 118,1 млрд долл. против 119 млрд. Даже для американской науки, самой богатой в мире, 900 млн долл. – приличные средства. Впрочем, авторы бюджетного запроса тут же оправдываются: дескать, это из-за изменившейся методики, а реально расходы на НИОКР должны якобы даже вырасти на два процента.

Не будем вдаваться в американскую казуистику (нам и своей хватает), а укажем на другую, существенно более "чудесную" вещь: в 2019 ф. г. по сравнению с предыдущим администрация президента Трампа намерена порезать ниокровские бюджеты почти всем министерствам и агентствам, причем некоторым – радикально.

Минсельхоз, например, получит на свои НИОКР на 23 процента меньше зеленых бумажек, что в денежном выражении составит 572 млн долл. (2019 ф. г. – 1914 млн). Министерству торговли урежут этот бюджет на 26 процентов или 472 млн долл. (1361 млн). Минобразования повезет больше – у него заберут только один процент или 3 млн долл. (240 млн долл.). Хотя, конечно, нашему образованию, которое в 2018 году получит чуть более 619 млн руб. или около 11 млн долл. по текущему курсу, такой бюджет представляется просто фантастическим.

На 15 процентов или 2321 млн долл. сокращаются расходы на НИОКР у Министерства энергетики (12 685 млн). Казалось бы, ему необходимо не только продолжать борьбу с зарубежными конкурентами, но и выдавать на-гора больше различной энергии для тех амбициозных инфраструктурных проектов, с помощью которых Трамп намерен "сделать Америку вновь великой". Да и киберугрозы объектам энергетики, особенно атомной, постоянно растут, судя по докладам соответствующих служб. И на тебе – урезают расходы на науку более чем на 2 млрд. Причем Управление перспективных исследовательских проектов министерства, этакое DARPA для энергетиков, финансировавшее ранее государственные и частные инновационные исследования, вообще не получает в новом бюджете ни цента и будет, таким образом, закрыто.

Сокращение почти наполовину – на 46 процентов или 227 млн долл. – расходов на НИОКР у агентства по защите окружающей среды удивления вызвать уже не может, поскольку новый президент США показал наглядно свое отношение и к природе, и к ее охране, и к соблюдению Америкой ранее взятых на себя в этой сфере обязательств. Так что в 2019 ф. г. агентство получит только 269 млн долл.

Расходы на науку агентства (в ранге министерства) здравоохранения и социальных служб урезаются на 27 процентов или более 9 млрд долл. Сокращение идет второй год подряд, но на этот раз оно радикально: 2017 ф. г. – 34 222 млн, 2018 ф. г. – 33 772 млн, 2019 ф. г. – 24 742 млн долл. Причем рост по отдельным статьям и департаментам агентства наблюдается только в двух случаях: поддержка детей и семьи (впечатляющая с одной стороны прибавка на 1680 процентов, что в деньгах, правда, не так много – плюс всего 84 млн долл.) и "внутриминистерское управление" (дополнительно 21 процент или 27 млн долл.). При решительном настрое Дональда Трампа на борьбу с мигрантами непонятно, с кем он будет возрождать величие Америки.

Министерство внутренних дел США, которое в отличие от нашего МВД ничем таким не занимается, отвечая за леса, поля, озера, реки, дикую живность и тому подобное, получит на 21 процент или 205 млн долл. меньше (759 млн).

Национальному научному фонду, то есть той организации при правительстве США, которая как раз и отвечает за прогресс, а потому должна располагать все большими средствами, на следующий год перепадет по статье НИОКР на 31 процент (!) или 1853 млн долл. меньше (4177 млн).

Недополучит и Минтранс. Его расходы на науку сокращают на 11 процентов или 103 млн долл. (826 млн).

Зачем охранникам наука

По большому счету в 2019 ф. г. из гражданских ведомств повезет только НАСА, которому прибавят к ниокровскому бюджету четыре процента или 408 млн долл. (10 651 млн). Хотя кто знает, сколько денег НАСА тратит на военные или двойного назначения программы. Причем в бюджетном запросе явно видно, что администрация Трампа намерена решительно порезать расходы на низкоорбитальные околоземные исследования и пилотируемые полеты (минус 20% или 439 млн долл. – до 1727 млн), тогда как резко – на 49 процентов или 455 млн долл. возрастут расходы на дальний космос (1392 млн).

В плюсе, пусть и небольшом, будут трастовый фонд исследований в интересах пациентов (Patient-Centered Outcomes Research Trust Fund), который получит на 24 процента или 121 млн долл. больше (622 млн), а также ветераны, агентству по делам которых выделят на изыскания на один процент или 7 млн долл. больше (1345 млн), и Смитсоновский институт – его расходы на НИОКР вырастут на 12 процентов или на 29 млн долл. (271 млн).

"Министерству безопасности Родины", как острословы прозвали мегаведомство Department of Homeland Security (DHS), то есть Министерство внутренней безопасности (МВБ), придется быть скромнее. Его расходы на различные исследования и тому подобные работы в 2019 ф. г. сократятся на 18 процентов или 124 млн долл. и составят 548 млн. Причем серьезное перераспределение средств грядет внутри самого министерства. В частности, расходы Управления по науке и технологиям сократят на 30 процентов или на 156 млн долл. (41 млн на кибербезопасность передают другому подразделению, что продолжает линию Трампа, который почему-то невзлюбил это управление – с его приходом в Овальный кабинет оно уже потеряло серьезную часть бюджета). Исследования отдела по противодействию ОМП уценят на 11 процентов или 10 млн, а НИОКР в интересах береговой охраны, которая в мирное время подчиняется МВБ, секвестрируют на 45 процентов или 17 млн долл.

Зато радикально – на 700 процентов – с 6 до 48 млн долл. вырастут расходы Управления по планированию и реализации планов защиты национальной территории, которое отвечает за отражение нападения террористов на расположенные на территории США объекты инфраструктуры (газо-, нефте- и продуктопроводы, линии электропередачи, железные дороги и т. п.), а также сетей передачи информации, которые могут быть выведены из строя в результате кибератак.

Весьма прилично: на 320 процентов – с 5 до 21 млн долл. вырастут расходы "на науку" и в Управлении транспортной безопасности, а также в секретной службе США – рост на 50 процентов или 1 млн долл. Какие там НИОКР будут проводить охранники президентского тела и разных других VIPов, постоянно попадающие в криминальную хронику в связи с пьяными загулами со жрицами любви, потерей оружия и секретных документов, непонятно. Несколько примеров: в 2012-м охранник кандидата в президенты США Митта Ромни забыл пистолет в туалете самолета, весной 2017-го сотрудник службы, охранявший вице-президента Майкла Пенса, был задержан в отеле во время "общения" с проституткой (секьюрити от работы отстранили), летом того же года другой "спец" случайно выстрелил в себя, разряжая табельное оружие.

Зачем этим ребятам 3 млн долл. в год "на науку"? Разве что на исследования, как безопаснее снять "женщин с пониженной планкой социальной ответственности" и не попасться при этом в руки полиции или в объективы репортеров. Может, хотят новую инструкцию по обращению с табельным оружием подготовить? Да дешевле будет у российских коллег купить.

"Американское химическое общество (АХО) считает, что бюджетный запрос администрации Трампа на 2019 ф. г. разочаровывает, поскольку либо плохо финансирует, либо резко сокращает и вовсе закрывает ключевые научные, технологические, образовательные программы, которые стимулируют инновационную активность в Соединенных Штатах и повышают их глобальную конкурентоспособность", – указывалось в пресс-релизе АХО, подготовленном после того, как стали известны параметры бюджетного запроса.

Впрочем, бенефициар бюджета на науку все же есть. Это, как уже можно было догадаться методом исключения, вотчина отставного генерала морской пехоты Джеймса Мэттиса.

Грызуны из Пентагона

Согласно представленному администрацией Белого дома бюджетному запросу на 2019 ф. г. военному ведомству Соединенных Штатов планируется выделить на НИОКР на 13,5 млрд долл. или 19,2 процента больше, чем в 2018 ф. г. Совокупный бюджет НИОКР военного монстра составит 57 156 млн долл. Для сравнения: в 2018 ф. г. было 43 616 млн долл., в 2017-м – 49 197 млн долл. Причем только Минобороны и НАСА могут похвастаться тем, что на 2019 ф. г. у них запланирован рост расходов как на фундаментальные, так и на прикладные исследования. По другим министерствам, агентствам и фондам либо падение там и там (подавляющее большинство), либо рост только по одному направлению (всего три примера). А по статье "экспериментальные разработки" у Пентагона рост аж на 37 процентов (с 36,2 до 49,6 млрд долл.), тогда как у всех, кроме Минтранса (+1%), наблюдается падение, иногда радикальное – на 41–45 процентов.

В военном ведомстве прибавка по всем основным направлениям деятельности, хотя львиная доля, конечно, идет на исследования, разработки, испытания и оценку ВВСТ, а также разнообразного оборудования, используемого Пентагоном. По этой статье на 2019 ф. г. запланировано 56 286 млн долл., что на 13 482 млн или 31 процент больше, чем в 2018 ф. г. (42 804 млн) и на 9106 млн долл. или 19,3 процента больше, чем в 2017 ф. г. (47 180 млн).

Агентство по передовым оборонным разработкам (DARPA) получит в 2019 ф. г. на различные исследовательские программы 3,4 млрд долл., что больше, чем вместе взятые расходы на НИОКР министерств торговли, транспорта и внутренней безопасности (в сумме около 2,74 млрд долл.). Кто думает, что администрация нынешнего президента США не готовится к новой гонке вооружений, пусть кинет в меня тортом.

Одной из причин роста расходов на НИОКР в отношении военного ведомства США указывается необходимость обеспечения более эффективной кибербезопасности и защиты нации от "физических" атак. И совокупный бюджет Пентагона на кибербезопасность, включая НИОКР, закупки и оперативную деятельность, который на 2019 ф. г. запрошен в объеме 8497 млн долл., подтверждает это (для сравнения: в 2018 ф. г. – 8157 млн, в 2017 ф. г. – 7224 млн). Однако в этой связи возникает вопрос: почему был существенно – на 18 процентов – сокращен бюджет Национального института стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology), являющегося подразделением Управления по технологиям Министерства торговли США и ответственного за разработку стандартов в сфере кибербезопасности для государственного и частного секторов? Данное противоречие вызвало неподдельное удивление у многих американских экспертов и журналистов. Не иначе, подчиненные Джеймса Мэттиса лучше разбираются в этом деле, а потому сами будут разрабатывать стандарты.

Еще интереснее то, что кроме указанной выше гигантской сумму "на науку", согласно данным, представленным в другом разделе бюджетного запроса, еще 38,7 млрд долл. Пентагон получит дополнительно на "создание операционной системы", исследования в целях обеспечения работоспособности различного оборудования и объектов военного ведомства.

Таким образом, его ниокровский бюджет суммарно потянет почти на 96 млрд долл. Что в итоге американские военные ученые, которые, как известно, во многом по натуре схожи с морскими свинками (последние, напомним, и к свиньям не относятся, являясь простыми грызунами, да и с морем никак не связаны), на эти миллиарды наизобретают, даже предположить страшно. Впору задаться вопросом: американцы хотят войны? Судя по приведенной выше информации, политики – однозначно хотят. Можно даже сказать, что с вожделением жаждут.

Владимир Щербаков, ответственный редактор "Независимого военного обозрения"

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 11 (724) за 20 марта 2018 года