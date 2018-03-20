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Андрей Богинский и Михаил Погосян обсудили перспективы сотрудничества МАИ и "Вертолетов России"

21.03.2018 АО «Вертолеты России» 353 0
Разделы: Авиация
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Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото
Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"

Генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) Андрей Богинский обсудил с ректором Московского авиационного института М.А.Погосяном сотрудничество в области подготовки кадров, а также перспективы участия университета в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах в интересах холдинга.


В настоящее время "Вертолеты России" и МАИ ведут совместную работу по нескольким направлениям. В частности, университет готовит специалистов для предприятий холдинга в рамках программы "Новые кадры в ОПК", студенты и преподаватели участвуют в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Кроме того, "Вертолеты России" и руководство МАИ развивают учебную базу ВУЗа в Национальном центре вертолетостроения.


В ходе встречи стороны обсудили вопрос о включении МАИ в реализацию инновационных направлений развития холдинга "Вертолеты России". В частности, речь идет об участии специалистов университета в НИОКР по темам управления жизненным циклом, математического моделирования, новых конструкций из композиционных материалов и аддитивных технологий, интегрированной авионики и электрификации инженерных систем.


Для успешного развития по данным направлениям предполагается создание соответствующих ресурсных центров, образовательных программ и материально-технической базы.


Кроме того, была достигнута договоренность об увеличении целевого набора студентов в 2018 году и о поддержании высокого проходного балла ЕГЭ для целевиков. Данные меры призваны значительно повысить уровень подготовки молодых специалистов в области вертолетостроения.


По итогам переговоров стороны договорились сформировать рабочие группы по всем направлениям взаимодействия, разработать проектные планы и подготовить комплексную программу сотрудничества на долгосрочный период.


"МАИ – стратегический партнер холдинга в области подготовки кадров и опорный ВУЗ для предприятий "Вертолетов России". За 50 лет этот университет выпустил сотни высококлассных инженеров и конструкторов, многие из которых сегодня занимают ведущие позиции в холдинге. С учетом развития предприятий вертолетостроительной отрасли и необходимости осваивать перспективные методы проектирования и производства новой техники нам нужны молодые специалисты, компетентные в этих отраслях. По этому вопросу мы должны тесно сотрудничать с Московским авиационным институтом, который на сегодняшний день является центром опережающего развития и генерации технологий", - отметил по итогам встречи генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
20.03.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
МАИ
Персоны
Погосян Михаил

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