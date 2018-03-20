Война длинных "Кинжалов"



Авиационная ракета Кинжал на МиГ-31.

Источник: © Минобороны РФ Авиационная ракета Кинжал на МиГ-31.Источник: © Минобороны РФ

Как могут выглядеть боевые действия с применением нового российского оружия

На сайте российского военного ведомства продолжается онлайн-голосование за выбор имен новейших российских систем вооружения. На фоне обсуждения, что лучше – "Буревестник" или "Ватник", в тень уходит куда более насущный вопрос: а как будут развиваться военные конфликты с применением этих систем? Созданы ли они для действий в связке или у каждой новинки, представленной Владимиром Путиным, будет определенная узкая ниша? Станут ли новые системы "оружием возмездия"? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Глобальный ответ

Далеко не секрет, что МБР "Сармат", а также "Авангард", "Кинжал" и другие новые системы разрабатывались в ответ на развертывание американской системы противоракетной обороны. Об этом заявил в Послании Федеральному собранию сам президент. Но при этом глава государства предпочел опустить один важный факт. В самих Соединенных Штатах программа развертывания глобальной системы противоракетной обороны идет одновременно с созданием систем вооружения по концепции быстрого глобального удара (БГУ, Promt Global Strike). Командование Пентагона и военно-политическое руководство США не отрицало, что развертывание ПРО и средств глобального удара – глубоко взаимосвязанные процессы. Главная задача БГУ – за считаные минуты нанести противнику США максимальное стратегическое поражение, тем самым сорвав возможный ответный удар. По проекту создается несколько боевых гиперзвуковых летательных аппаратов (ГЗЛА) с различной дальностью полета, а также возможностью их запуска с наземных пусковых установок и подводных лодок.

“С началом развертывания кораблей противника российский ВМФ произведет запуск аппаратов, которые заранее выйдут в районы возможного нахождения противоракетных групп”

В работах задействованы все виды ВС США: армия, военно-морские и военно-воздушные силы. Согласно отчетам Пентагона программа БГУ обходилась в умеренные денежные суммы. По затратам она проигрывает даже работам над новой боевой экипировкой и средствами защиты. Но цифры, показанные Пентагоном, весьма лукавы.

Отдельной строкой американское военное ведомство показывает только теоретические и научно-исследовательские работы по концепции БГУ. Между тем самые дорогостоящие программы по созданию ГЗЛА – ракет-носителей, пусковых установок и др. – аккуратно спрятаны в бюджетах видов вооруженных сил США. При этом часть работ носит закрытый характер, расходы по ним официально не публикуются. Но даже суммируя открытые части, понимаешь, что БГУ – проект весьма амбициозный и затратный.

До 2013 года Пентагон подробно освещал эти работы. В частности, предоставлял подробные данные об испытательных пусках ГЗЛА. В настоящее время эти работы закрыты и точных данных, что происходит, нет. Но из отрывочных публикаций в СМИ ясно: работы ведутся и весьма активно.

Что значит для России развертывание американцами систем противоракетной обороны и быстрого глобального удара? Ответ очевиден: Пентагон сделал ставку на быстрый обезоруживающий удар, который может быть нанесен как гиперзвуковыми летательными аппаратами, так и традиционными крылатыми ракетами морского и воздушного базирования. Задача – выбить максимальное количество пусковых установок МБР, пунктов управления и штабов.

Понятно, что на этот случай у России есть системы, позволяющие обнаружить массированный пуск и начать ответные действия. Поэтому какое-то количество МБР даже после удара будет направлено в сторону США. В этом случае в действие вступает ПРО.

Польско-румынский заборчик

Ошибочно считается, что объекты ПРО США в Европе – одна из главных угроз российским СЯС. Нет, наибольшая опасность исходит от морского компонента ПРО. Главная задача наземных противоракетных комплексов – заставить российские ракеты стартовать по определенным траекториям, так, чтобы трассы активного участка полета МБР проходили как можно ближе к Норвегии. Именно там будут действовать американские корабельные группы ПРО (эсминцы и крейсеры), а также специальные плавающие радиолокационные станции.

vpk-news.ru

В этом районе американские противоракеты SM-3 смогут эффективно поражать МБР еще до того, как те пересекут "линию Кармана" (теоретическая граница земной атмосферы и космоса) и сработают системы разведения боевых блоков. Для противоракет МБР в этом районе окажутся отличными целями, поскольку будут лететь с включенными двигателями, а значит, их легко обнаружить по тепловому излучению.

Прорвавшиеся российские МБР будет ждать второй рубеж ПРО – корабельные группировки, действующие уже вблизи Атлантического побережья США.

Не такой уж он и быстрый

Итак, план американского военно-политического руководства в целом понятен. Но как ответит Россия? Владимир Путин четко обозначил российскую позицию: наша страна исповедует идеологию ответно-встречного удара. А значит, удар будет нанесен только в ответ. Ни о каких обезоруживающих ударах по американским стратегическим силам речи не идет.

Американская концепция быстрого глобального обезоруживающего удара имеет один существенный изъян. Сама операция может пройти всего за несколько часов, но подготовка к ней потребует достаточно много времени. Ведь надо вывести на позиции корабли с противоракетным оружием, а это несколько суток.

Пока сложно оценить, насколько эффективно смогут сработать американские средства БГУ. Есть обоснованные подозрения, что вряд ли настолько, как мечтается Пентагону. За последние годы Россия развернула сильную группировку средств предупреждения о ракетном нападении. В частности, в ее состав входят радиолокационные станции "Воронеж", которые способны с высокой точностью и своевременно обнаруживать и отслеживать ГЗЛА, а также крылатые ракеты.

В отражении глобального удара пригодятся лазерные установки. Конечно, справиться с гиперзвуковыми аппаратами они не смогут. Зато лазер весьма эффективно отработает по крылатым ракетам (https://vpk-news.ru/articles/41645). Тем более что, по некоторым данным, он использует в качестве источника питания малогабаритную ядерную энергетическую установку, а значит, мощности хватит на то, чтобы быстро и эффективно выводить из строя бортовое оборудование КР.

Помимо отражения быстрого глобального удара, задачей российских военных станет прорыв систем ПРО. Для ее решения подойдет комплекс "Кинжал". Его гиперзвуковые ракеты смогут эффективно выбить стационарные позиции ПРО в Европе.

Но как быть с морским компонентом ПРО? Для успешного перехвата наших ракет американские корабли должны действовать в определенном районе. С учетом скорости полета ракеты комплекса "Кинжал" вряд ли корабли смогут уйти на большое расстояние. Ключевой элемент морской ПРО – плавающие радары. Учитывая характеристики подвижности этих объектов, их можно смело назвать "стационарными".

В борьбе с морским компонентом помогут и беспилотные системы. С началом развертывания кораблей противника российский ВМФ произведет запуск аппаратов, которые смогут заранее выйти в районы возможного нахождения противоракетных корабельных групп. При этом не только в районе Норвегии, но и у Атлантического побережья США. Главное преимущество таких систем – их фактически неограниченное время работы.

Также в угрожаемый период российские военные смогут запустить крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой. Скорее всего целью этих систем станут штабы и пункты управления ПРО на территории Соединенных Штатов. То есть в ответ на начало глобального удара российская сторона сможет нанести поражение американским системам противоракетной обороны и серьезно уменьшить ее возможности.

Следующим шагом станет ответный ракетный удар. Тут в игру вступают комплекс "Авангард" и "Сарматы". Есть предположение, что в дальнейшем "Сармат" и "Авангард" станут единым комплексом. Задача этой связки – нанести удар по стратегически важным объектам на территории Соединенных Штатов и их союзников. Уникальные возможности "Сармата" и "Авангарда" позволят им легко преодолеть остатки ПРО.

Новые российские системы позволяют играть не только быструю, но и долгую партию. Уникальные характеристики атомных подводных беспилотных комплексов и крылатых ракет дают возможность вывести их в районы патрулирования еще до того, как Пентагон начнет разворачивать свои силы. И это будет происходить под прицелом российских систем.

Мощнее и экономичнее

Если сравнивать экономические затраты, Россия явно находится в выигрышном положении. Американским налогоплательщикам приходится вкладывать достаточно большие деньги в строительство и эксплуатацию наземных объектов. А также платить за постоянное базирование кораблей.

При этом американская ПРО – узкоспециализированная система, ориентированная на решение ограниченного круга задач. В этом плане показателен пример северокорейской ядерной программы. Несмотря на огромные финансовые вложения в ПРО, Пентагону для парирования угроз Пхеньяна приходится строить еще несколько дорогостоящих объектов на территории Южной Кореи.

А новые российские системы – универсальное и глобальное оружие. При необходимости подводные беспилотники, а также крылатые ракеты могут быть развернуты в любых районах земного шара. И для этого не требуется создания там дополнительной дорогостоящей инфраструктуры.

Новые российские системы вооружения уникальны еще и своей универсальностью – они способны действовать как единый комплекс, а могут применяться по отдельности.

Павел Иванов

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 11 (724) за 20 марта 2018 года