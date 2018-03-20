На пирсе пахнет жареным



Капитан третьего ранга Сергей Пинютин.

Источник: Владимир Пасякин Капитан третьего ранга Сергей Пинютин.Источник: Владимир Пасякин

Севастополь собирается с минно-тральными силами

Торжественно встретили в Севастополе после многомесячной боевой службы экипаж морского тральщика "Иван Голубец", которым командует капитан третьего ранга Андрей Шалыгин. По давней флотской традиции моряков на пирсе ожидали с хлебом-солью и жареным поросенком.

Командир Крымской ВМБ капитан первого ранга Олег Гуринов тепло поздравил экипаж, успешно выполнивший поставленные задачи в дальней морской зоне. 127 суток несли боевую службу черноморцы, оставив за кормой 5300 миль. У берегов Сирии они проводили обследование заданных районов, конвоировали корабли и суда.

Для капитана Андрея Шалыгина это уже второй дальний поход. Как и в прошлый раз, моряки проявили выдержку, хладнокровие, высокий профессионализм. В походе отличились помкомандира капитан-лейтенанта Антон Перов, командир БЧ-2-3 старший лейтенант Никита Смирнов.

“В составе сил постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море действуют 15 боевых кораблей и судов обеспечения”

На смену тральщику "Иван Голубец" заступил более современный собрат – "Вице-адмирал Захарьин". Он вошел в состав постоянного соединения ВМФ в средиземноморской акватории и выполняет задачи по предназначению вместе с другими кораблями и судами обеспечения.

Вернувшийся в родную севастопольскую гавань тральщик – двенадцатый в серии из 26 боевых единиц проекта 266М (шифр "Аквамарин-М") построен на Средне-Невском судостроительном заводе в 1973 году. Корабли этого проекта предназначены для проводки сил флота, разведывательного и контрольного траления, прокладки фарватеров в минных полях, участия в минных постановках в дальней зоне. Несмотря на солидный возраст тральщика, его экипаж, грамотно эксплуатируя материальную часть, успешно выполняет поставленные задачи.

Черноморцы готовятся принять новый боевой корабль "Иван Антонов". Его экипаж уже сформирован, командовать им будет капитан третьего ранга Сергей Пинютин, скоро моряки отправятся в Санкт-Петербург, где предстоит осваивать технику.

Это второй в серии судов противоминной обороны проекта 12700, построенный для ВМФ России на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге. Спуск на воду запланирован на первую половину 2018 года, после всех этапов испытаний "Иван Антонов" войдет в состав ЧФ. Корабли этого нового проекта составят основу минно-тральных сил флотов ВМФ РФ. Эти тральщики отличаются тем, что у них самый большой в мире корпус из монолитного и чрезвычайно прочного стеклопластика (легче стали в 3,5 раза). Использование немагнитного материала позволяет решать важнейшие задачи, делая корабль незаметным для радаров противника, а уменьшение массы дает возможность экономить горючее. Проект обладает огромным ресурсом для модернизации и прослужит основой минно-трального флота не менее полувека.

Главком ВМФ России Владимир Королев подтвердил, что в обозримой перспективе для российского Военно-морского флота, помимо головного в этой серии "Александра Обухова", будет построено еще семь тральщиков подобного типа, а в долгосрочной перспективе составы флотов должны пополнить как минимум 40 кораблей противоминной обороны ПМО.

Следует отметить, что в Средиземном море действуют и другие корабли Черноморского флота России. Активнейшее участие в разгроме запрещенной в России группировки ИГ принимали субмарины отдельной бригады подводных лодок.

Боевая учеба велась и в родной акватории. "В Черном море отработаны все намеченные мероприятия, за достигнутые результаты многие подводники отмечены в приказах командующих войсками ЮВО и Черноморского флота, командира Новороссийской ВМБ", – заявил командир бригады капитан первого ранга Олег Михолап. По его словам, строительство береговой инфраструктуры для подводников в Новороссийской ВМБ продолжается в соответствии с утвержденными планами.

Стоит вспомнить, что еще совсем недавно в составе Черноморского флота была единственная субмарина "Алроса". Сегодня действует полноценная бригада ПЛ, в составе которой малошумные подводные лодки, способные наносить ракетные и торпедные удары, несущие минное оружие. Сформированы резервные экипажи. В бригаде идет плановая ротация офицерских кадров.

Владимир Пасякин, корреспондент "ВПК" (Севастополь)

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 11 (724) за 20 марта 2018 года