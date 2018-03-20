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Компания AeroVironment поставит БЛА "Пума 2AE" Вооруженным силам Египта

21.03.2018 ЦАМТО 203 0
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Посадка БЛА «Пума»
Посадка БЛА «Пума» при помощи палубной сетки.
Источник: uasvision.com

ЦАМТО, 20 марта. Минобороны США объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с AeroVironment соглашения на поставку малоразмерных разведывательных БЛА RQ-20B "Пума 2AE" M3/M4 для ВС Египта.

Контракт стоимостью 9,098 млн. долл. в рамках программы "Иностранные военные продажи" также предусматривает оказание сопутствующей поддержки. Работы будут выполнены на предприятии в Монровии (шт.Калифорния). Выполнение контракта должно быть завершено до 16 сентября 2020 года.

Это уже третье за последнее время сообщение о продаже новой версии БЛА "Пума".

Как сообщал ЦАМТО, в середине февраля 2018 года БЛА этого типа на сумму 8 млн. кан. долл. (6,35 млн. долл. США) приобрели ВМС Канады, а в начале марта AeroVironment объявила о заключении с неназванным крупным государством региона Ближнего Востока контракта на поставку БЛА "Пума 2AE" , оснащенных электронно-оптическим/ИК блоком наблюдения "Мантис i45" (Mantis i45). Стоимость второго контракта составила 44,5 млн. долл. (самый крупный контракт в истории компании).

БЛА RQ-20B "Пума 2AE" представляет собой малоразмерный водонепроницаемый разведывательный БЛА, который может применяться для выполнения задач на суше и на море.

БЛА RQ-20B "Пума 2AE" отличается от базовой модели RQ-20A "Пума AE" более мощной и легкой силовой установкой, более легким и прочным планером, аккумулятором, обеспечивающим большую длительность полета (увеличивает продолжительность полета до 3,5 ч и дальность до 20 км), более надежной инерциальной навигационной системой и улучшенным интерфейсом с пользователем.

БЛА оборудован отсеком, который позволяет нести дополнительные полезные нагрузки.

Размещенный на борту блок "Мантис i45" является универсальным и высокоэффективным инструментом, который обеспечивает улучшенные возможности получения изображения, что позволяет БЛА вести разведку на уровне, сопоставимом с платформами, превышающими "Пума" по размерам и стоимости. В конструкции БЛА широко используются композиционные материалы.
20.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Египет
Канада
США
Проекты
2020-й год
БПЛА

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