

Сергей Гарбук.

Источник: Фонд перспективных исследований Сергей Гарбук.Источник: Фонд перспективных исследований

ЦАМТО, 20 марта. Фонд перспективных исследований (ФПИ) подготовил для Минобороны России предложения по стандартизации искусственного интеллекта.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил заместитель генерального директора – руководитель направления информационных исследований фонда Сергей Гарбук.

"Мы подготовили для Минобороны предложения по разработке документов по стандартизации оборонных интеллектуальных технологий. Сейчас мы эти предложения активно обсуждаем с главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны и другими заинтересованными специалистами", – сказал С.Гарбук.

По его словам, оборонные задачи прикладного искусственного интеллекта сгруппированы в четыре класса: дешифрирование изображений, обработка речи, управление автономными робототехническими системами и информационная поддержка жизненного цикла вооружения и военной техники, отмечает агентство.

При этом он сообщил, что технический комитет по стандартизации искусственного интеллекта уже создан в рамках международной организации по стандартизации. Ожидается, что 18-20 апреля в Китае состоится первое заседание технического комитета по искусственному интеллекту, в котором представлены порядка 20 стран, пока без участия России.

Как напоминает агентство, Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям – химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.