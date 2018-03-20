На учениях под Самарой военные "спрятали" завод с помощью новейшей техники
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Войска РХБЗ России.
Источник: defence.ru
ЦАМТО, 20 марта. В Самарской области прошли тактико-специальные учения войск РХБ защиты ЦВО, в ходе которых были применены девять новейших термодымовых машин ТДА-3 на базе "КамАЗ" для аэрозольной маскировки условного завода от "противника", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
"Специалисты радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа на тактико-специальном учении под Самарой применили девять новейших термодымовых машин ТДА-3 на базе "КамАЗ" для аэрозольной маскировки завода от авиации условного противника", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, с помощью термодымовых машин, которые поступили в подразделения второй общевойсковой армии в конце 2017 года, была создана сплошная аэрозольная завеса на площади в шесть тысяч квадратных метров, в результате чего объект около одного часа оставался недоступным для средств визуальной разведки и систем наведения ракет авиации условного противника.
Учения проходили на Чапаевском полигоне в рамках заключительного этапа месячного лагерного сбора войск РХБ защиты ЦВО, в которых принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 400 ед. техники, цитирует "РИА Новости" пресс-службу ЦВО.
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20.03.2018
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