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В инженерных войсках завершаются работы по созданию новой бурильно-ударной машины

21.03.2018 ЦАМТО 658 0
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Машина МДК-3
АрМИ-2016. Машина для отрывки котлованов МДК-3 на "Инженерной формуле".
Источник: Сергей Бобылев / МО РФ

ЦАМТО, 20 марта. В инженерных войсках Вооруженных Сил РФ завершаются работы по созданию бурильно-ударной машины БУМ-2. В 2018 году планируется проведение госиспытаний с последующим принятием БУМ-2 на снабжение ВС РФ.

Машина позволяет значительно повысить возможности подразделений инженерных войск при возведении временных и постоянных фортификационных сооружений в ходе оборудования позиций войск, а также при выполнении других инженерных задач, связанных с бурением грунтов. Экипаж бурильно-ударной машины БУМ-2 состоит из 2 человек.

Назначением машины является бурение шпуров в скальных породах и скважин в мерзлых и немерзлых грунтах, производство буровзрывных работ в ходе фортификационного оборудования позиций войск, а также выполнение инженерных работ, связанных с бурением грунтов и прочных материалов.

Изделие состоит из базового автомобильного шасси КамАЗ-63501, специального бурильно-ударного оборудования и ручного гидроинструмента.

Установка обеспечивает шнековое и ударно-вращательное бурение в горизонтальной плоскости до 0 град. и в вертикальной – до 170 град. Особенностью установки является сектор применения рабочего инструмента, который составляет не менее чем 270 град. без переезда автомобиля. Глубина бурения скважин шнеками диаметром 180 мм в мерзлых и немерзлых грунтах составляет 6 м, шнеками диаметром 300 мм – 4 м. Глубина бурения шпуров и скважин диаметром 40 и 80 мм в скальных породах составляет 2,8 м, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
20.03.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ

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