Dauria Aerospace: сбой у "Фрегата" 14 июля 2017 года произошел до отделения спутников



Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Ракета "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" вывела на орбиту космический аппарат "Канопус-В-ИК" и 72 малых спутника. В августе стало известно, что спутники МКА-Н не вышли на связь

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Сбой в двигателе разгонного блока "Фрегат" произошел еще до отделения космических аппаратов МКА-Н производства компании Dauria Aerospace, а не после, как утверждает Роскосмос. Об этом сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь Dauria Aerospace Виталий Егоров.

Стартовавшая 14 июля 2017 года с Байконура ракета "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" вывела на орбиту космический аппарат "Канопус-В-ИК" и 72 малых спутника. В августе стало известно, что спутники МКА-Н не вышли на связь. В октябре было принято решение о прекращении их летных испытаний, также было рекомендовано исключить аппараты из орбитальной группировки. В Роскосмосе ранее сообщили, что неисправность малого двигателя обеспечения запуска ДТ7 производства "КБХиммаш им. А.М.Исаева" (филиал Центра им. М.В. Хруничева) произошла на 11440-й секунде полета, то есть, после отделения аппаратов, которые, по данным госкорпорации, были уже более чем в 1,5 км от разгонного блока "Фрегат", когда произошел сбой в его двигателе.

"Согласно отчету АО "НПО Лавочкина", отклонения в работе малого двигателя обеспечения запуска ДТ7, который располагался всего в 30 см от размещенных спутников МКА-Н, наблюдались с 5875-й секунды (то есть до отделения аппаратов от разгонного блока, начавшегося на 9194 секунде, - прим. ТАСС). С этого времени - после третьего включения двигателя - показания датчика демонстрируют отклонение температуры каталитического реактора на 100 градусов ниже, чем на остальных двигателях этого типа", - отметил пресс-секретарь Dauria Aerospace.

По его словам, на 8580-й секунде (примерно за 600 секунд до отделения аппаратов МКА-Н), после четвертого включения двигателя разница с остальными аналогичными двигателями составляет уже 350 градусов. "На этом же этапе наблюдается повышение расхода топлива на соседнем, дублирующем двигателе ДТ5, то есть эффективность двигателя ДТ7 падает и система управления задействует резервный. На 11440-й секунде температура датчика начинает неконтролируемо снижаться и на 11710-й секунде достигает нуля, с этого времени двигатель полностью неработоспособен и его задачи выполняет резервный ДТ5", - добавил он.

В Роскосмосе и НПО им. С.А. Лавочкина ТАСС пока не удалось получить комментарий, в КБхиммаш не комментируют эту информацию.

Другие подробности запуска

Егоров сообщил, что отделение группы из 19 малых спутников стандарта CubeSat на высоте 600 км, в том числе аппаратов МКА-Н и "Маяк", началось на 9194-й секунде полета.

"Согласно отчету АО "НПО Лавочкина", запасы топлива малых двигателей разгонного блока "Фрегат" показали перерасход топлива на 2,49 кг (57,49 кг вместо расчетных 55 кг). Пока сложно говорить, как именно неисправность этого двигателя могла повлиять на работу МКА-Н и других спутников. Однако очевиден факт, что нештатная работа двигателя ДТ7 началась до отделения спутников, изготовленных Dauria Aerospace", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь компании также отметил, что несмотря на отсутствие претензий со стороны иностранных заказчиков к запуску 14 июля 2017 года, технические проблемы возникли отнюдь не только у российских аппаратов МКА-Н и "Маяк". "Так, у двух космических аппаратов от компаний Spire Global и Planet оказались перепутаны орбиты. Такое возможно, только если ошибочно подключили кабели при сборке космической головной части ракеты. Анализ орбит оставшихся 47 спутников Planet показал, что как минимум три спутника не имели управления с первых недель полета", - заявил Егоров.