Моряки Каспийской флотилии отразили авиаштурм условного противника в Астрахани и Дагестане
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Бомбардировщик Су-34.
Источник: Минобороны РФ
В роли противоборствующей каспийцам стороны выступили истребители-бомбардировщики Су-34
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 марта. /ТАСС/. Дежурные расчеты Каспийской флотилии в ходе учений отразили авиаштурм условного противника в пунктах дислокации кораблей в Астраханской области и Дагестане. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"Дежурные расчеты кораблей, катеров и судов флотилии успешно обнаружили воздушные цели и условно уничтожили самолеты "противника", - отметил Астафьев, уточнив, что в роли противоборствующей каспийцам стороны выступили истребители-бомбардировщики Су-34.
При обнаружении авиации условного противника корабельные расчеты ПВО в нормативные сроки были приведены в готовность к отражению и электронным способом поразили цели до их выхода на курс бомбометания.
В учениях были задействованы дежурные расчеты более 20 надводных кораблей, в том числе ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала" и "Астрахань".
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20.03.2018
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