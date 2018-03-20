Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Источник: первыми носителями гиперзвуковых блоков "Авангард" станут ракеты УР-100Н УТТХ

21.03.2018 ТАСС 590 0
0
Понравилась новость?
 +4
Подготовка ракеты УР-100Н (SS-19 по классификации США и НАТО) к уничтожению, военная часть рядом с поселком Вакуленчук
Подготовка ракеты УР-100Н (SS-19 по классификации США и НАТО) к уничтожению, военная часть рядом с поселком Вакуленчук.
Источник: © AP Photo, File

Собеседник агентства рассказал, что ракеты были доставлены с Украины за "газовые долги"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Межконтинентальные баллистические ракеты советского производства УР-100Н УТТХ (по классификации США - SS-19 "Стилет") станут первыми носителями гиперзвуковых планирующих блоков новейшего российского комплекса "Авангард". Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"В начале 2000-х годов с Украины за "газовые долги" были поставлены порядка 30 жидкостных ракет УР-100Н УТТХ, после распада СССР хранившихся на складах в незаправленном состоянии - то есть практически новых, способных стоять на боевом дежурстве несколько десятков лет. Часть этих ракет и станут носителями первой серии гиперзвуковых планирующих боевых блоков в течение ближайших лет", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "с принятием на вооружение тяжелой ракеты РС-28 "Сармат" такие блоки будут устанавливаться и на нее".

Говоря о боевых характеристиках нового гиперзвукового боевого блока, источник отметил, что мощности установленного на нем ядерного боезаряда - "более 2 мегатонн в тротиловом эквиваленте" - вполне достаточно для полного уничтожения "особо важных целей".

В настоящее время мощность боевого оснащения стратегических ядерных носителей РФ, США, Великобритании, КНР и прочих, как правило, не превышает 1 мегатонны. Самое мощное в истории взрывное устройство - испытанная в СССР в 1961 году термоядерная авиабомба АН 602 - 58 мегатонн.

ТАСС не располагает официальным подтверждением представленной источником информации. 

"Авангард" и УР-100Н УТТХ 

Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что военное ведомство заключило контракт на производство гиперзвукового стратегического комплекса "Авангард". Впервые о нем рассказал 1 марта президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Позже командующий РВСН Сергей Каракаев уточнил, что испытания "Авангарда" успешно завершены.

"Авангард" - комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. По данным открытых источников, разработан "НПО машиностроения" (Реутов, Московская область), испытывался с 2004 года. Боевой блок способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону.

Новый комплекс должен встать на боевое дежурство, как сообщал ранее ТАСС другой источник в оборонке, не позже 2019 года после успешного контрольного запуска. При этом отмечалось, что число ракетных дивизий в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения не увеличится: новейшие комплексы поступят на вооружение имеющихся ракетных соединений.

Ракета УР-100Н УТТХ - глубокая модификация созданного ОКБ-52 Владимира Челомея в 1960-х годах ракетного комплекса УР-100. Принята на вооружение в 1980 году. В настоящее время на вооружении РВСН, по данным открытых источников, состоит 30 таких ракет шахтного базирования. Стартовая масса - около 100 тонн, забрасываемая - около 4,5 тонн.
20.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
Авангард РК
РС-18
Сармат МБР
Компании
Минoбороны РФ
НПО машиностроения
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.03 00:43
  • 10
Не в Ту сторону
  • 21.03 22:31
  • 8
Шойгу заявил, что почти 90% военных и членов их семей проголосовали за Путина
  • 21.03 22:29
  • 2
Полярный богатырь: зачем России нужен новый военный ледокол
  • 21.03 22:11
  • 1
«Роскосмос» против частников: куда улетели 300 миллионов
  • 21.03 21:55
  • 4
Шойгу сообщил об изменении госпрограммы вооружения после послания президента
  • 21.03 21:40
  • 3
Ростех создаст перспективный вертолетный двигатель с использованием аддитивных технологий и 3d-печати
  • 21.03 20:54
  • 2
Шойгу: в Сирии за неделю пресечены три химатаки боевиков
  • 21.03 20:48
  • 8
Бьемся в конверсиях
  • 21.03 20:34
  • 12
«Практически недосягаемые»: у флота появится семь «Ясеней»
  • 21.03 20:05
  • 6480
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 21.03 20:04
  • 38
Конвертоплан нового поколения меняет правила поля боя
  • 21.03 19:48
  • 2
Рудный выбор
  • 21.03 18:16
  • 12
Модернизированные БМП-1 оснастят 30-мм пушкой от бронетранспортера БТР-82
  • 21.03 17:57
  • 37
Смертельно опасный "Новичок"
  • 21.03 17:51
  • 69
В США отказались признать "Кинжал" гиперзвуковой ракетой
другие обсуждаемые темы