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Визит Лаврова во Вьетнам перенесли на 22-23 марта

21.03.2018 РИА Новости 475 0
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Кузнецов

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова во Вьетнам перенесен на 22-23 марта, сообщается на сайте МИД РФ в понедельник.

"В связи с изменениями в графике министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова его рабочий визит в Социалистическую Республику Вьетнам перенесен на 22-23 марта с.г.", - говорится в сообщении.

На 23 марта у Лаврова намечены переговоры с заместителем премьер-министра правительства, министром иностранных дел Фам Бинь Минем.

"Планируется обсуждение актуальных вопросов двусторонней повестки дня и обмен мнениями по представляющим взаимный интерес международным и региональным проблемам", - сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
19.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Вьетнам
Россия
Персоны
Лавров Сергей

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