Визит Лаврова во Вьетнам перенесли на 22-23 марта
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Кузнецов
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова во Вьетнам перенесен на 22-23 марта, сообщается на сайте МИД РФ в понедельник.
"В связи с изменениями в графике министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова его рабочий визит в Социалистическую Республику Вьетнам перенесен на 22-23 марта с.г.", - говорится в сообщении.
На 23 марта у Лаврова намечены переговоры с заместителем премьер-министра правительства, министром иностранных дел Фам Бинь Минем.
"Планируется обсуждение актуальных вопросов двусторонней повестки дня и обмен мнениями по представляющим взаимный интерес международным и региональным проблемам", - сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
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19.03.2018
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