Визит Лаврова во Вьетнам перенесли на 22-23 марта



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Кузнецов Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Кузнецов

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова во Вьетнам перенесен на 22-23 марта, сообщается на сайте МИД РФ в понедельник.

"В связи с изменениями в графике министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова его рабочий визит в Социалистическую Республику Вьетнам перенесен на 22-23 марта с.г.", - говорится в сообщении.

На 23 марта у Лаврова намечены переговоры с заместителем премьер-министра правительства, министром иностранных дел Фам Бинь Минем.

"Планируется обсуждение актуальных вопросов двусторонней повестки дня и обмен мнениями по представляющим взаимный интерес международным и региональным проблемам", - сообщает российское внешнеполитическое ведомство.