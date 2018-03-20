Песков рассказал, когда Путин проведет прямую линию



Дмитрий Песков.

Источник: mag-union.ru Дмитрий Песков.Источник: mag-union.ru

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Владимир Путин проведет прямую линию после официального вступления в должность президента России, сообщила газета "Известия" со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

"Отвечая на вопрос о планируемой дате проведения очередной прямой линии Владимира Путина, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал "Известиям", что она состоится после церемонии инаугурации президента", - пишет издание.

Как отмечается, точная дата церемонии инаугурации неизвестна.

Выборы президента прошли в России 18 марта. По данным ЦИК, после обработки 99,94% протоколов участковых комиссий действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набирая 76,68% голосов.

Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третье - лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66% голосов). Ксения Собчак заняла четвертое место, набрав 1,67%. Григорий Явлинский стал пятым, получив 1,04%. Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин набрали менее 1% голосов избирателей каждый.

Предыдущая прямая линия состоялась 15 июня 2017 года и длилась почти четыре часа, за это время глава государства ответил более чем на 70 вопросов. В 2016 году прямая линия состоялась 14 апреля, в 2015 - 16 апреля. Первая прямая линия состоялась 24 декабря 2001 года.