Песков рассказал, когда Путин проведет прямую линию
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Дмитрий Песков.
Источник: mag-union.ru
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Владимир Путин проведет прямую линию после официального вступления в должность президента России, сообщила газета "Известия" со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
"Отвечая на вопрос о планируемой дате проведения очередной прямой линии Владимира Путина, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал "Известиям", что она состоится после церемонии инаугурации президента", - пишет издание.
Как отмечается, точная дата церемонии инаугурации неизвестна.
Выборы президента прошли в России 18 марта. По данным ЦИК, после обработки 99,94% протоколов участковых комиссий действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набирая 76,68% голосов.
Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третье - лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66% голосов). Ксения Собчак заняла четвертое место, набрав 1,67%. Григорий Явлинский стал пятым, получив 1,04%. Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин набрали менее 1% голосов избирателей каждый.
Предыдущая прямая линия состоялась 15 июня 2017 года и длилась почти четыре часа, за это время глава государства ответил более чем на 70 вопросов. В 2016 году прямая линия состоялась 14 апреля, в 2015 - 16 апреля. Первая прямая линия состоялась 24 декабря 2001 года.
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20.03.2018
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