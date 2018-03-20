Военнослужащие ЮВО отразили условное нападение противника под Волгоградом



Контрольные занятия в Южном военном округе (ЮВО). Источник: МО РФ . Контрольные занятия в Южном военном округе (ЮВО). Источник: МО РФ .

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мар - РИА Новости. Подразделение оперативного реагирования Южного военного округа, дислоцированное в Волгоградской области, в рамках проверки было поднято по тревоге и отразило учебное нападение на парк боевой техники, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"В учебном мероприятии был блокирован условный противник при попытке проникновения на территорию военного городка с целью захвата парка боевых машин", - сказал он.

Для усиления группы оперативного реагирования к проверке были привлечены боевые машины пехоты БМП-3, экипажи которых создали дымовую завесу и поддержали огнем из крупнокалиберных пулеметов для перегруппировки военнослужащих. Личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки условного противника в захваченных районах.

В ходе учения военные медики, оперативно оказали первую медицинскую помощь военнослужащим, получившим условные ранения. Подразделения оперативного реагирования успешно справились с поставленными задачами, продемонстрировав оперативность и слаженность в ходе действий по предназначению.