Эксперт прокомментировал указ Путина о призыве запасников на военные сборы



Военнослужащие запаса, призванные для прохождения военных сборов в Новосибирске. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев Военнослужащие запаса, призванные для прохождения военных сборов в Новосибирске. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал RT указ Владимира Путина о призыве запасников на военную службу.

По его словам, цель сборов - дать возможность военнослужащим запаса подтвердить и обновить свои навыки. Каждый год для этого привлекается около пяти тысяч человек.

"Они снимают с хранения боевую технику, выходят на полигон, выполняют задачи в соответствии с решением командира, потом возвращают технику на базы хранения. Обслуживают ее, заправляют маслом, керосином или бензином", - пояснил Литовкин.

Эксперт напомнил, что такие указы подписываются президентом ежегодно. Привлеченные к военным сборам получают среднюю заработную плату на своих рабочих местах, а также денежное содержание от Минобороны в зависимости от военной специальности.

За организацию и проведение сборов отвечают правительство и региональные органы исполнительной власти. Сроки их проведения определит Минобороны.