Эксперт прокомментировал указ Путина о призыве запасников на военные сборы
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Военнослужащие запаса, призванные для прохождения военных сборов в Новосибирске. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал RT указ Владимира Путина о призыве запасников на военную службу.
По его словам, цель сборов - дать возможность военнослужащим запаса подтвердить и обновить свои навыки. Каждый год для этого привлекается около пяти тысяч человек.
"Они снимают с хранения боевую технику, выходят на полигон, выполняют задачи в соответствии с решением командира, потом возвращают технику на базы хранения. Обслуживают ее, заправляют маслом, керосином или бензином", - пояснил Литовкин.
Эксперт напомнил, что такие указы подписываются президентом ежегодно. Привлеченные к военным сборам получают среднюю заработную плату на своих рабочих местах, а также денежное содержание от Минобороны в зависимости от военной специальности.
За организацию и проведение сборов отвечают правительство и региональные органы исполнительной власти. Сроки их проведения определит Минобороны.
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19.03.2018
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