Незамеченный возмутитель спокойствия



Противокорабельные ракеты Х-35 на стенде корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Источник: Алексей Даничев / РИА Новости Противокорабельные ракеты Х-35 на стенде корпорации «Тактическое ракетное вооружение».Источник: Алексей Даничев / РИА Новости

Ракетный комплекс Х-32 меняет расклад сил в борьбе на море

Особое внимание сегодня привлечено к новым ракетным комплексам, о которых президент Путин говорил в Послании Федеральному собранию. На слуху ПКР "Циркон" с выдающимися ТТХ. Однако эти комплексы либо еще не приняты на вооружение и проходят опытную эксплуатацию в войсках, либо не вышли из экспериментальной стадии.

Между тем еще в 2016 году незаметно для СМИ прошло известие о принятии на вооружение ПКР Х-32 для самолетов ДА (экс-МРА) Ту-22М3. Ее появление на вооружении нашей дальней авиации серьезно меняет расклад на океанских и морских ТВД, поскольку ракетный комплекс обладает выдающимися ТТД.

Ракета разрабатывалась МКБ "Радуга" с 1998 года. Это глубокая модернизация хорошо известной Х-22 (первый полет совершен в 1963-м, принята на вооружение в 1968-м), до сих пор применяемой. Выполнена в корпусе предшественницы. А это означает, что массогабаритные характеристики Х-32 те же: вес – около 5800 килограммов, длина – примерно 12 метров при диаметре приблизительно метр и размахе крыльев три метра. Крепится на тех же держателях, что и Х-22. Судя по открытым данным, несколько уменьшен вес боевой части: в Х-22 она весила около 900 килограммов, у новинки БЧ – примерно 500 килограммов. Освободившийся объем использован для размещения дополнительного топлива.

“При стрельбе по пикирующей Х-32 возможности поражения ограничены вследствие малого времени движения ракеты до рубежа выполнения задачи”

У Х-32 более мощный и экономичный двигатель. Главным отличием от предшественницы стала новая радиолокационно-инерциальная система наведения с радиокомандной коррекцией и привязкой к рельефу местности по данным высотомера. У Х-22 ГСН использует набор фиксированных частот. Это, с одной стороны, ограничивало по электромагнитной совместимости допустимое количество ракет в залпе, а с другой – делало эту ПКР чрезвычайно уязвимой для современных средств РЭБ. В системе управления Х-32 этот недостаток устранили. По мнению экспертов, она обладает весьма высокой защищенностью от помех даже наиболее совершенных средств излучения.

Траектория ракеты из трех участков: стартового, на котором набирается маршевая высота, маршевого – Х-32 летит к цели с потолком около 40 километров и конечного, когда ракета атакует в крутом пикировании. Дальность стрельбы оценивается от 600 до тысячи километров – весьма большой разброс. Скорость полета варьируется в диапазоне от 3,5 до 4,6 скорости звука (от 4000 до 5400 километров в час или 1100–1500 метров в секунду).

Эксперты предполагают, что в Х-32 предусмотрен захват мишени из-под крыла самолета, это позволяет оператору самостоятельно выбрать цель. Однако дальность стрельбы 600–1000 километров исключает такую возможность: слишком велико расстояние, на котором ГСН способна обнаружить цель и установить за ней слежение, что не под силу ни РЛС носителя, ни РЛС самолетов-разведчиков и РЛД. Очевидно, что дальность действия РГСН можно оценить в пределах 200–300 километров. А оператор выбирает цель с момента обнаружения ордера кораблей противника (группы наземных радиолокационно-контрастных целей) РГСН ракеты с использованием радиокомандной системы. По аналогичному принципу действуют РК "Вулкан" и его предшественник "Базальт" на крейсерах проекта 1164.

Уточним возможные дистанцию стрельбы и скорость полета ракеты. Совершенно ясно, что при определении дальности выстрела в тактико-техническом задании должна быть заложена возможность удара без входа носителя в пределы эффективной ПВО авианосного соединения. Известно, что дальний рубеж перехвата палубной авиации США во время дежурства в воздухе при наведении по данным палубных и береговых самолетов АВАКС (Е-2С "Хокай" и Е-3 разных модификаций) в пределах 700 километров от авианосца. То есть расстояние для стрельбы Х-32 должно быть порядка 800 километров. Его и возьмем для оценки эффективности. Это вполне реально с учетом того, что Х-22 била на 350 километров еще в начале 60-х.

Оценку скорости дадим, отталкиваясь от известных данных о Х-22, у последних модификаций она была около 3700–4000 километров в час при высоте порядка 20 тысяч метров. Очевидно, что более мощный двигатель и удвоение потолка полета предполагают существенное увеличение показателя. Примем маршевую скорость около 1500 метров в секунду или 5400 километров в час.

В итоге имеем ПКР, стартующую с носителя при высоте от тысячи до 13 тысяч метров, летящую на высоте около 40 километров с примерной скоростью 1500 метров в секунду. При этом ракета выполнена без учета современных требований по снижению радиолокационной заметности, в частности без применения технологий "Стелс".

"Тикондероге" не уберечься

Теперь проанализируем возможности наиболее современной и мощной системы ПВО американских крейсеров типа "Тикондерога" и эсминцев УРО типа "Орли Берк" на основе БИУС "Иджис" с наиболее современными ЗУР "Стандарт-6". Эта ракета (RIM-174 SM-6 ERAM) принята на вооружение ВМС США в 2013 году. Основное отличие от предшествующих версий – применение активной радиолокационной головки самонаведения, что позволяет ракетам "Стандарт-6" эффективно поражать цели по схеме "выстрелил и забыл". Это существенно повышает эффективность применения по низколетящим целям, в частности за горизонтом, и позволяет поражать мишени по данным внешнего целеуказания, например самолета ДРЛО.

При стартовом весе 1500 килограммов "Стандарт-6" стреляет на 240 километров, а максимальная высота поражения – 33 километра. Скорость – 3,5 Маха, около тысячи метров в секунду. Максимальная перегрузка ракеты при маневрировании – в районе 50 единиц. Боевая часть кинетическая (для баллистических целей) или осколочная (для аэродинамических целей) весом 125 килограммов, вдвое больше, чем у предыдущей серии ракет семейства. Максимальная скорость поражаемых аэродинамических целей оценивается в пределах 800 метров в секунду. Вероятность попадания одной ракетой по аэродинамической цели в полигонных условиях определена в 0,95.

Сопоставление ТТХ Х-32 и "Стандарт-6" показывает, что маршевый участок полета нашей ракеты лежит почти на семь километров выше верхней границы зоны поражения американской ЗУР и почти вдвое превосходит ее допустимую максимальную скорость аэродинамических целей: 1500 против 800 метров в секунду. Вывод: поразить российскую ракету американцы не смогут.

Однако это не значит, что они не будут вести стрельбу по гиперзвуковым ракетам. БИУС "Иджис" способна их обнаружить и выдать целеуказание, поскольку предусмотрена возможность решения задач ПРО и даже борьбы со спутниками, скорость которых намного выше. Поэтому ЗУР "Стандарт-6" будет применяться, остается оценить вероятность поражения.

Заметим, что приводимые в ТТД вероятности поражения целей ЗУР, как правило, даются для полигонных условий: когда цель не маневрирует и движется со скоростью, оптимальной для ее поражения. В реалиях боевых действий вероятность поражения целей, как правило, существенно ниже. Связано это с особенностями наведения ЗУР, налагающими указанные ограничения на допустимую скорость маневрирующей цели и высоту ее поражения. Важно отметить, что на вероятность попадания ЗУР "Стандарт-6" в маневрирующую мишень будут влиять такие характеристики, как дальность обнаружения активной ГСН и точность выхода ракеты в зону захвата цели, допустимая перегрузка при маневрировании и плотность атмосферы, а также ошибки в определении места и элементов движения поражаемого объекта по данным РЛС целеуказания и БИУС. Все эти факторы определяют главное – сможет ли ЗУР выйти на контакт и "выбрать" величину промаха до уровня, при котором боевая часть с учетом маневрирования цели сможет ее поразить.

В открытых СМИ данных о дальности действия активной ГСН ЗУР "Стандарт-6" нет. Исходя из массогабаритных характеристик этой ракеты предположим, что истребитель с ЭПР около пяти квадратных метров она сможет "увидеть" за 15–20 километров. Соответственно по мишени с ЭПР около 0,5 "квадрата" – ракете Х-32 дальность действия ГСН "Стандарт-6" – 8–12 километров. Стрельба при отражении атакующих ПКР будет вестись, естественно, на встречных курсах. То есть скорость сближения ракет составит около 2200–2300 метров в секунду и на выполнение маневра сближения у ЗУР остается от трех до четырех секунд. Возможности для сокращения величины промаха весьма незначительны, особенно если речь идет о перехвате на высотах, значительно превышающих предельную, где разреженная атмосфера существенно сокращает маневр ЗУР. То есть фактически "Стандарт-6" для успешного поражения такой цели, как Х-32, на маршевом участке должна быть выведена к цели с ошибкой, не превышающей нескольких зон поражения ее боевой части: 30–40 метров.

При стрельбе по пикирующей Х-32 в плотных слоях атмосферы возможности поражения также ограничены вследствие малого времени ее движения до рубежа выполнения задачи – около 20 секунд.

Шансы поют романсы

Как показывают расчеты, вероятность поражения ракеты Х-32 одной "Стандарт-6" вряд ли превысит 0,05–0,08 при самых благоприятных условиях и целеуказании непосредственно с носителя ЗУР. При стрельбе по данным, например, самолета ДРЛО или другого корабля с учетом ошибок в определении взаимного местоположения носителя и источника целеуказания, а также времени на обмен информацией ошибка в выводе ЗУР к цели будет больше, а шанс попасть в нее стремится к нулю (0,01–0,02). Констатируем: у "Стандарта-6" – самой эффективной ЗУР западного мира – очень низкие возможности поражения Х-32. Мне могут возразить: американцы с крейсера "Тикондерога" смогли поразить спутник, летящий со скоростью 27 тысяч километров в час на высоте около 240 километров. Но он не маневрировал и его место с исключительно высокой точностью определили после длительного наблюдения, что позволило почти без промаха вывести ракету ПРО на цель. Таких возможностей при отражении атаки Х-32 у обороняющейся стороны не возникнет, к тому же ПКР будет маневрировать.

Теперь прикинем возможности поражения ПКР Х-32 крейсера "Тикондерога" или эсминца УРО "Орли Берк". Отметим, что дистанцию обзора РЛС этих кораблей для обнаружения Х-32 можно оценить в пределах 230–270 километров. То есть время подлета ПКР к рубежу выполнения задачи с момента ее обнаружения – менее трех минут. Время работы полностью замкнутого контура ПВО системы "Иджис" с момента обнаружения до пуска ракеты – 30–35 секунд. За оставшееся время с двух УВП Mk41 можно выпустить 20–30 ЗУР, способных в потенциале поразить атакующие Х-32.

Возможности уничтожения Х-32 ЗАК "Вулкан-Фаланкс" корабля пренебрежимо малы. Отсюда поражающий потенциал крейсера "Тикондерога" или эсминца "Орли Берк" составит одну-две ракеты Х-32. Соответственно потенциал ПВО двух таких кораблей – две – четыре Х-32.

Остаются средства РЭБ – активные уводящие и пассивные помехи. Времени для их постановки достаточно, а комплексное применение может сорвать наведение ракеты с приличной вероятностью, которую с учетом работного времени системы РЭБ корабля и ее ожидаемой эффективности можно оценить максимум в 0,3–0,4. Однако при стрельбе по группе остается высокая вероятность захвата ГСН ПКР другой цели в ордере подобно тому, как в боях за Фолкленды английский авианосец постановкой пассивных помех увел идущую на него ПКР "Экзосет", ГСН которой, потеряв цель, захватила контейнеровоз "Атлантик конвейерз", который после поражения затонул. При скорости Х-32 другому кораблю ордера, который захватит ГСН ПКР, времени на эффективное применение РЭБ для ее увода может и не хватить.

Авианосцы и гиперзвук

Отсюда вытекает, что КУГ из двух крейсеров или эсминцев УРО при самых благоприятных условиях неспособна отразить удар даже пары самолетов Ту-22М3, несущих по две ракеты Х-32. По крайней мере один корабль будет выведен из строя с вероятностью 0,6–0,7. Удар звена в составе трех самолетов с расходом шесть ракет Х-32 гарантированно уничтожит оба корабля.

Залп 24 ПКР Х-32 по АУГ будет фатальным. Вероятность вывода из строя или потопления авианосца составит 0,75–0,85 с уничтожением двух-трех кораблей охранения. Наши самолеты окажутся на рубеже атаки, не входя в зону действия палубных истребителей противника. То есть удар группы из 12 Ту-22М3 с двумя ПКР на каждом будет достаточным, чтобы с высокой вероятностью уничтожить АУГ.

АУС из двух-трех авианосцев может быть разгромлено ударом двух полков Ту-22М3 с расходом 72 ракет Х-32. При этом отстреляться летчики могут с дистанции до трех тысяч километров от нашего побережья, то есть задолго до выхода авианосного соединения на рубеж применения палубной авиации.

Даже ограниченные силы ДА (в составе ВМФ – МРА) способны в значительной мере нейтрализовать американские авианосные соединения. Однако эти действия следует должным образом обеспечить выдачей целеуказания и прикрытием ударных групп от атак истребителей противника берегового базирования. Если эту проблему не решить, потенциал гиперзвуковых ракет не будет реализован.

В США интенсивно разрабатывают гиперзвуковые СВН. Однако основные усилия американцы направляют на создание гиперзвуковых ракет-стратегов. Данных о разработке оружия, подобного Х-32, пока нет. Можно предполагать, что наше превосходство в этой сфере продлится лет 10 или даже более.

Вопрос: как мы им воспользуемся? Сможем ли в короткие сроки насытить авиацию достаточным количеством таких ПКР – их в войсках требуется не менее 250–300 единиц. Учитывая состояние экономики и ОПК, предстоящую конверсию, есть основания предполагать, что достаточного количества таких ракет наши флот и авиация не получат. Значит, Х-32 останется великолепным, но редким экземпляром российского оружия.

Вместе с тем появление серийной гиперзвуковой ракеты провозгласит революцию в военно-морском искусстве: относительный паритет в системе наступление-оборона сменит ситуация, когда потенциал нападения значительно превысит возможности обороны.

В анализе оценивались шансы наиболее совершенного иностранного ЗРК. Возможности других комплексов значительно, порой на порядок ниже, чем у системы "Иджис" – "Стандарт-6".

Потребуется выработать новые способы и формы борьбы на море, в частности уничтожения надводных сил противника и обеспечения боевой устойчивости своих флотов. Адекватное наращивание потенциала средств ПВО кораблей, вероятно, потребует пересмотра концептуальных основ построения таких систем. На это потребуется 10–15 лет, а может, и существенно больше.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 11 (724) за 20 марта 2018 года