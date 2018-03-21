Рудный выбор



Тырныаузский металлургический комплекс.

Источник: kavtoday.ru Тырныаузский металлургический комплекс.Источник: kavtoday.ru

Вольфрам и молибден ищут хозяина

Тырныаузский – один из крупнейших металлургических комплексов бывшего СССР и всего региона Варшавского договора. Расположенный на юге Кабардино-Балкарии и с 1940 года работавший не только на "оборонку", но и на все народное хозяйство, комбинат уже лет 20 в стагнации.

В результате разнообразная продукция цветной металлургии обходится минимум на 20 процентов дороже и российскому ОПК, и гражданским отраслям. Теперь ее приходится ввозить в основном из удаленных регионов (Крайний Север, Северный Урал, Восточная Сибирь), а то и по импорту.

Малоизвестная деталь: означенную продукцию с середины 50-х годов СССР активно закупал в КНР и Албании, потому темпы роста производства Тырныаузского ГОКа замедлились. Но ухудшение политико-экономических отношений Москвы и Тираны (после 1956-го) потребовало реанимации отечественных проектов. По объемам промышленных запасов вольфрамо-молибденового и смежного сырья тырныаузское месторождение по-прежнему среди крупнейших в регионе экс-СССР и Восточной Европы.

“К концу 1999 года деятельность предприятия прекратилась по "естественным причинам" – оборудование было разграблено и вывезено в ЕС”

Если говорить языком цифр, до 70 процентов объема продукции ГОКа потреблялось двумя десятками предприятий РСФСР различного профиля за пределами Кабардино-Балкарии, а с 1962 года почти столько же нальчикским заводом "Гидрометаллург". 60–70 процентов его продукции на основе синего и желтого оксидов вольфрама, паравольфрамата аммония забирали ОПК и отрасли, выпускавшие изделия двойного назначения. Нальчикские полуфабрикаты наряду с тырныаузскими поставлялись и в страны Варшавского договора.

Производство было открыто еще 1 сентября 1940 года, строительные же работы велись с 1936-го, а геологоразведочные – с начала XX века. Из-за оккупации почти всего Северного Кавказа германскими войсками 6 ноября 1942 года ГОК был уничтожен серией взрывов. Но уже в 1947-м возобновил работу, а к концу 1948-го был полностью восстановлен. С 1968 года добыча велась комбинированно – карьерным и шахтным способами.

В постсоветский период государственное финансирование дальнейшего развития комплекса не предусматривалось. И к концу 1999 года деятельность предприятия прекратилась по "естественным причинам" – оборудование было более чем на 80 процентов разграблено и по большей части вывезено в ЕС (в основном через Грузию, от Тырныауза до границы с ней не более 60 км). В 2001 году ГОК был признан банкротом. Правда, в 2008-м объявлялось о привлечении японской Marubeni Corporation для возрождения предприятия, но более поздняя официальная информация об этом отсутствует. По данным "ВПК", японцы претендовали на обладание почти всей продукцией ГОКа. По другой версии, сочли проект слишком дорогостоящим.

28 февраля ООО "Эльбрусский горнорудный комбинат" (ЭГК), дочерняя компания Ростеха, стало единственным участником конкурса на разработку и обогащение Тырныаузского месторождения вольфрамо-молибденовых руд. По уточнению замначальника управления геологии твердых полезных ископаемых Роснедр Ярослава Кичало, срок приема технико-экономических предложений со стороны ЭГК – 28 марта, проведение конкурса – 17 апреля. Компания эта учреждена, как отмечает замминистра промышленности республики Александр Бирюк, специально для данного проекта и зарегистрирована в Тырныаузе. Сам конкурс Роснедра объявили в конце декабря.

Ранее – в середине мая 2017 года Минпромторг Кабардино-Балкарии сообщил: "В связи с высокой стратегической важностью проекта по возобновлению добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения для нужд России предполагается предоставление проекту комплекса мер господдержки. В частности, Минкавказом и Минпромторгом РФ совместно с правительством Кабардино-Балкарии рассматриваются возможность введения здесь специального налогового режима и присвоение городу Тырныауз статуса территории опережающего социально-экономического развития". Эти решения дают зеленый свет льготному банковскому финансированию проекта, инвестстоимость которого примерно 21 миллиард рублей.

Словом, сегодня его развитие в отличие от советского периода зависит от частного капитала, притом что ориентация комплекса на "оборонку", двойные технологии и соответственно импортозамещение сохраняется. В 2017-м информационно-аналитическое агентство "Это Кавказ" отмечало: "Реализация проекта по возобновлению добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения на местном ГОКе... позволит обеспечить потребность оборонно-промышленного комплекса РФ, выстроить высокотехнологичную цепочку по производству вольфрамового концентрата, триоксида вольфрама и по готовой импортозамещающей продукции данного профиля в России".

Проектом предусмотрена и железная дорога Солдатская – Тырныауз (около 90 км). Она по кратчайшему расстоянию свяжет район через близлежащую станцию Прохладный с Транскавказской магистралью (Ростов-на-Дону – Армавир – Георгиевск – Минводы – Моздок – Грозный – Махачкала – Баку). Магистраль намечено проложить к 2030 году на основе государственно-частного партнерства. Впрочем, срок уже не единожды переносился – так было и с предшествующим проектом. Железную дорогу Нальчик – Тырныауз (около 60 км) планировалось начать строить в 1953-м, затем в 60-е, 70-е годы. Хотя расстояние от Нальчика до ТКМ почти вдвое больше в сравнении с маршрутом Тырныауз – Солдатская, комбинат не решались выводить на магистраль, минуя столицу Кабардино-Балкарии. Но повторим, эти логистические проекты остаются пока без движения. В верхних эшелонах послесталинского периода активное развитие Тырныаузского комплекса могло кому-то не нравиться. Интересно, в чем дело сейчас?

В 2015–2016 годах была разработана "дорожная карта" по перемещению Нальчикского завода на территорию Прохладненского района КБР, хотя поначалу планировалось разместить завод в Майском, то есть на востоке республики. Оба варианта привязаны к ТКМ, что важно для бесперебойных поставок сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Но точные сроки такой передислокации пока официально не обозначены.

Тырныаузские запасы вольфрама и молибдена на 1 января 2000 года, по оценке Роснедр и других источников, составляли по категории А+Б+С1 (общие разведанные и достоверные) 401 миллион 448 тысяч тонн, по категории С2 (потенциально и фактически рентабельные для разработки) – 88 миллионов 746 тысяч тонн. Содержание трехокиси вольфрама варьируется от 0,11 до 0,43 процента, молибдена – от 0,012 до 0,104 процента. В 2016 году Роснедра провели переоценку качества запасов: содержание триоксида вольфрама в рудах было определено более высоким со средним значением 0,473 процента. Месторождение содержит еще и крупные балансовые запасы сопутствующих меди, висмута, золота и серебра, редкоземов – прежде всего теллура, сфалерита, галенита, ферромолибдита. Все это, как известно, востребовано в "оборонке". Так что комплексное восстановление Тырныаузского комплекса вполне можно считать одной из стратегических задач отечественного ОПК.

Алексей Чичкин, кандидат экономических наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 11 (724) за 20 марта 2018 года