ВТС, воплощенное в "Камне"



Белорусская модернизация МиГ-29 дает возможность применять ракеты "воздух-воздух" средней дальности.

Источник: авиару.рф Белорусская модернизация МиГ-29 дает возможность применять ракеты "воздух-воздух" средней дальности.Источник: авиару.рф

Кто против нас с Пекином, спрашивает Минск

Белоруссия становится своего рода форпостом продвижения военной продукции КНР и ее производных, а также китайских оборонных НИОКР в бывшем СССР. Причем происходит это на встречных курсах.

Совокупный оборот изделий продуктов ВПК и двойного назначения между КНР и Белоруссией за последние пять лет, по ряду данных, вырос более чем вдвое, при этом на долю Китая приходится до 65 процентов. Такой тренд скорее всего сохранится. Можно считать программной оценку двустороннего ВТС Александром Лукашенко в ходе его встречи с начальником Главного управления вооружения и военной техники НОАК Цан Ваньцюанем: "Для Китая Белоруссия будет интересна, поскольку есть перспективные наработки в военно-техническом сегменте по многим направлениям. Но нам нужна поддержка и опора, чтобы их развивать". Ваньцюань ответил любезностью: "Высокий уровень развития отношений Белоруссии и Китая, в том числе в области ВТС, развивается благодаря усилиям лидеров двух стран. Ваше серьезное внимание способствует двухстороннему развитию ВТС".

“"Полонез" в Китае считают весьма конкурентоспособной системой”

Очевидно, что слова насчет поддержки и опоры – намек на то, что планы Белоруссии не ограничиваются взаимодействием с Россией. Так расценили этот пассаж некоторые местные и китайские СМИ, отметив, что сохраняющиеся разногласия между Москвой и Минском по многим экономическим вопросам отражаются на сотрудничестве и в оборонной отрасли. У белорусов главная проблема – растущие затраты на создание и внедрение перспективных разработок. Потому, как полагают в Пекине, Минск рассчитывает и на финансовое, и на технологическое участие КНР. Приглашение китайских инвесторов и предприятий ВПК в индустриальный парк "Великий камень" в Минской области можно считать подтверждением таких оценок. 1 августа 2017 года Александр Лукашенко заявил: "Неплохо бы создать на территории индустриального парка высокотехнологичные предприятия ВПК. Можно совместные, можно китайские". Это было сказано на встрече президента республики с главой Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР Сяо Яцином. Последний был предельно краток, но отметил, что совместный технологический парк может стать одним из полюсов более тесного взаимодействия, в том числе и в сфере ВПК.

Для КНР продвижение ее оборонной продукции на внешние рынки – одна из стратегических задач. И Белоруссия имеет ряд преимуществ. Скажем, в странах НАТО сохраняются ограничения на поставки в КНР высокотехнологичной продукции оборонного и двойного назначения, а белорусский ВПК славится развитой инфраструктурой оборонных НИОКР. Поэтому Пекину выгодно внедрение в этот комплекс, в том числе для решения задач по модернизации многих видов своей военной техники. Здесь долговременные интересы обеих стран сходятся.

На российско-тайваньском бизнес-форуме, состоявшемся в ТТП РФ в середине октября 2017 года, гости, представляющие экспертное сообщество, пояснили, что Пекин стремится составить конкуренцию российскому ОПК в странах экс-СССР и особенно в регионе ЕАЭС. В то же время военно-техническое сотрудничество КНР с ними – своего рода гарантия политико-экономического взаимодействия. Возникает определенная аналогия с 60–80-ми годами, когда Пекин семимильными шагами развивал ВТС с Албанией, Румынией и КНДР, а также Камбоджей и Лаосом, ограничивая влияние Москвы на эти страны.

КНР весьма заинтересована в продукции военного и двойного назначения, приоритетной для модернизационных программ белорусского ВПК. Это прежде всего АСУ ПВО и военной авиацией, системы наведения для высокоточного оружия, средства радиоэлектронной разведки. По тайваньским оценкам, за 2013–2017 годы объем обмена означенной продукцией между Минском и Пекином вырос почти на треть, причем здесь пока превалируют белорусские поставки, доходящие до 60 процентов. Но растет доля компонентов совместного производства. В вышеназванных белорусских ВВТ она к 2021–2023-му скорее всего достигнет 20 процентов против 13–15 процентов в последнее трехлетие.

По данным агентства "Синьхуа", еще в начале 2000-х в Чанчуне (провинция Хэйлунцзян) была создана "государственная база научно-технического сотрудничества КНР с Белоруссией, Россией, Украиной и другими стран СНГ. Она сориентирована на контакты в области оптической электроники, материаловедения, биотехнологий, других отраслей". Здесь проводятся НИОКР, охватывающие и ОПК, и отрасли двойного профиля. Примерно в то же время Белорусский госуниверситет и Харбинский политехнический институт (ХПИ) учредили Центр научно-технического сотрудничества. Он, по словам ректора ХПИ Чжао Ци, призван стимулировать совместные научные исследования по самым передовым направлениям и по изготовлению опытных образцов изделий различных сфер применения.

Напомним, что в период 2000-х Москва фактически отказалась передавать Минску комплексы "Искандер". Но уже в 2015-м появилась белорусско-китайская разработка того же профиля – тяжелая дальнобойная РСЗО "Полонез", которую в Китае считают весьма конкурентоспособной. Установка монтируется на колесном шасси Минского завода колесных тягачей МЗКТ-7930, ракеты индивидуального наведения с дальностью полета до 200 километров и точностью 1,7 метра. Мощность их боевой части в тротиловом эквиваленте – 50 килограммов. По сути "Полонез" – переходная стадия от РСЗО к оперативно-тактическому ракетному комплексу.

На выставке MILEX 2017 в Минске были впервые показаны новые дальнобойные боеприпасы для этой системы, поражающие цели на расстоянии до 300 километров. Ракетная часть была создана, причем в короткие сроки, в тесном партнерстве с КНР. Это по сути совместная версия китайских ракет А200 и М20 для комплексов WS-2 и WS-3. Кроме того, на MILEX 2017 "Белтехэкспорт", ОАО "140-й ремонтный завод" (Борисов) и ОАО "Пеленг" (Минск) показали модернизированный образец танка Т-72, а именно Т-72БМЭ, который, по ряду данных, будет экспортироваться прежде всего в КНР. Растущий интерес у китайской стороны вызывает продукция 558-го авиаремонтного завода в Барановичах: истребители МиГ-29БМ – белорусская модернизация МиГ-29 с возможностью применять ракеты "воздух-воздух" средней дальности РВВ-АЕ, Р-27ЭР и Р-27ЭТ.

Обращает на себя внимание поставка из КНР в Белоруссию в 2016–2017 годах новых легко- и среднебронированных машин Dong Feng Mengshi "Богатырь" и FAW Hong Oi L5 "Красное знамя". Делегированные Минском военные обучались в Китае управлению модернизированными ББМ CS/VN3 "Дракон", после чего в конце 2017-го начались и их поставки.

В целом, как считает белорусский политолог и экономист Игорь Тышкевич, в роли тяжеловеса, который бы мог уравновесить российское влияние, Минском однозначно выбран Китай.

Артем Леонов

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 11 (724) за 20 марта 2018 года