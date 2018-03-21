Генерал-полковник Василий Воробьев: "Развитие ОПК сдерживают порочные законодательные решения"



Василий Воробьев.

Источник: Алексей Песков Василий Воробьев.Источник: Алексей Песков

На долю начальника Главного управления военного бюджета и финансирования Министерства обороны России генерал-полковника Василия Воробьева выпала в свое время тяжелейшая задача – вопросы обеспечения вывода наших войск из 14 государств. Популистские жесты руководства страны не были подкреплены никакими расчетами, все приходилось делать с листа. С той поры прошло четверть века, но решения, оперативно принимавшиеся тогда, и с высоты нынешнего опыта считаются оптимальными. Генерал Воробьев всегда смотрел гораздо шире отведенных должностных рамок. И в работе со словом умеет заглянуть за горизонт.

Я считаю, что создание конкурса "Щит и меч Отечества", его работа и направленность способствуют повышению авторитета Вооруженных Сил и оборонно-промышленного комплекса. Очень хорошо, что здесь представлены разные труды, в которых раскрываются великие достижения Советского Союза, заслуги его многонационального народа и предлагаются пути эффективного развития ОПК, различных структур и областей жизни и деятельности государства. Это книги о танкистах, подводном флоте, три тома Олега Дмитриевича Бакланова о развитии космической отрасли и другие.

К сожалению, я не увидел ни одной книги про современную Россию и ее достижения. Видимо, для этого есть веские причины. Ведь развитие страны во многом зависит от состояния образования, науки, экономики, оборонно-промышленного комплекса, Вооруженных Сил. А много ли успехов в этом? Скорее всего нет. Потому люди и не пишут.

А я хотел бы кратко остановиться именно на неуспехах. Давайте посмотрим на состояние ОПК. Сегодня в финансовом обеспечении гособоронзаказа создана тотальная система недоверия руководителям предприятий и абсолютно надуманного контроля буквально за каждым шагом производственников. Директора зажаты требованиями настолько, что работать эффективно им очень трудно. Мы доверяем им руководство созданием уникальной техники, от которой зависит обороноспособность страны, но не даем права самим разумно расходовать выделенные деньги. У меня создается впечатление, что когда нашим западным "друзьям" и "пятой колонне" внутри страны не удалось физически уничтожить ОПК, когда в последние годы он стал добиваться заметных успехов, то развитие отрасли начали сдерживать порочными законодательными решениями якобы под видом борьбы с коррупцией.

Не буду перечислять эти законы, их много, но одно лишь решение по проведению расчетов предприятиями через систему отдельных счетов по каждому госконтракту потребовало открывать их сотни и для работы с ними увеличивать штаты на огромное количество сотрудников.

Кроме серьезного ущерба нормальной работе, предприятиям такие решения ничего не дали, а лишь добавили проблем при выполнении ГОЗ. Сколько об этом уже писалось, в том числе в "ВПК", а воз и ныне там. Крик души руководителей предприятий никто не хочет услышать. Что же еще надо сделать, чтобы убрать эти тормоза?

Реальные дела уже многие годы подменяются говорильней в виде множества симпозиумов, конференций и форумов, где плодятся беспочвенные заверения и обещания. И десятки лет не решаются качественно вопросы ценообразования на ВВТ, многие предприятия страдают из-за отсутствия оборотных средств и продолжают брать кредиты в банках, что, естественно, вызывает рост стоимости.

К сожалению, сегодня Минпромторг, Минфин, Минобороны, ФАС, занимающиеся вопросами контроля и руководства системой ГОЗ и ОПК, не имеют единой политики, работают кто в лес, кто по дрова и фактически ни за что не отвечают. Решения во многих случаях принимают дилетанты, далекие от понимания реальных проблем, а самое главное – с них нет спроса.

В Советском Союзе были отраслевые министерства, которые в отличие от многих сегодняшних ведомств работали по-государственному профессионально и ответственно. Да и Минобороны решало стабильно и оперативно вопросы обеспечения нормального финансового состояния предприятий, заинтересованно работало с ними по контролю цен.

Сегодня и в Минобороны по обеспечению ГОЗ существует сложная и запутанная система, где задействовано около девяти различных департаментов и структур, находящихся в подчинении различных руководителей.

Конечно, и в то время имелись определенные недостатки, но не складывавшиеся в систему, а главное – все было ясно и понятно. Так, в Центральном и Главном финансовом управлении Минобороны СССР и РФ финансирование ГОЗ осуществлялось Специальным управлением через Парковое отделение Госбанка СССР и Банка России путем акцепта платежных поручений, полученных от заказывающих управлений. Авансы по договорам выдавались с учетом стоимости и сроков изготовления военной продукции и, как правило, они переводились в конце года или первую декаду января, что давало предприятиям возможность своевременно иметь необходимые оборотные средства. В каждом случае осуществлялся финансовый контроль всех платежных документов, вскрытые нарушения устранялись, а при необходимости сразу же проверялись как в главных и центральных управлениях, так и на предприятиях промышленности высокопрофессиональными военными финансистами-экономистами вместе с инженерным составом по соответствующим направлениям.

При такой системе речи о коррупции и быть не могло, поскольку все вопросы действительно решались, как сейчас принято говорить, в режиме онлайн. Руководитель финансовой службы Минобороны наряду с заказывающими управлениями не только нес ответственность за своевременность оплаты счетов, но и вел оперативный финансовый контроль, осуществлял ревизии этих управлений. В любое время министру обороны оперативно давалась объективная справка по вопросам ГОЗ.

Почему бы не воссоздать систему, которая была ранее? Видимо, ряд должностных лиц Минобороны уже пришли к пониманию необходимости этого. Но кто-то пролоббировал решение на базе санируемого Промсвязьбанка создать кредитную организацию для операций по ГОЗ и крупным госконтрактам. И это при наличии свободной банковской структуры полевых учреждений Банка России, созданных и предназначенных прежде всего для обеспечения Минобороны и других силовых структур. Кстати, даже по оценкам наших западных "друзей" структура военных представителей у нас работала четко и профессионально. Офицеры – военные представители, будучи инженерами, получали военное экономическое образование в Военном финансово-экономическом университете. К сожалению, затем военных представителей стали готовить гражданские вузы, что ничем не оправдано.

До сего времени новые виды боевой техники создаются большей частью на заделах от СССР, а капиталистическая Россия, несмотря на бессчетное количество бравурных заявлений чиновников разных мастей о ее величии, за 26 лет не разработала и серийно не изготовила ни одного отечественного пассажирского самолета. Зато сколько угробили спутников, какой фантастический материальный ущерб наносится государству другими бедами… Я уже не говорю, как это пагубно влияет на имидж страны, дискредитирует президента. Невольно напрашивается вопрос: неужели не пора власть употребить? И если это не будет сделано в ближайшее время, то совершенно непонятно, как предприятия ОПК будут выполнять задачи по технологическому прорыву, поставленные Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию.

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 11 (724) за 20 марта 2018 года