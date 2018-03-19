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Атомную подлодку США оснастили детским пультом управления

20.03.2018 Российская газета 187 0
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USS North Dakota (SSN-784)
Подводная лодка USS North Dakota (SSN 784).
Источник: Reuters


Многоцелевая атомная субмарина Cololrado, введенная в строй 17 марта, получила пульт управления от игровой приставки Xbox.

Cololrado стала пятой подлодкой модернизированного проекта Virginia Block III. От предыдущих версий ее отличают две револьверные пусковые установки для крылатых ракет Tomahawk. Block I и Block II оснащались 12 раздельными пусковыми установками. По словам разработчиков, это удешевит и сделает более технологичным производство подлодок, а также позволит экипажу более гибко применять ракетное вооружение.

- Этот корабль является истинным чудом технологий и инноваций, - заявил министр ВМС США Ричард Спенсер на церемонии ввода корабля в строй.

Одной из таких инноваций стало использование на Colorado геймпада от игровой приставки Xbox. С его помощью моряки управляют системой наблюдения. У подлодки нет оптического перископа - его заменяют многочисленные камеры и мониторы. Штатный пульт управления от Lockheed Martin оказался слишком тяжелым и громоздким, вдобавок стоит он 38 тысяч долларов. После претензии экипажа инженеры заменили его на игровой гаджет за $30.

С новым управлением моряки освоились за несколько минут и технологию решено оставить, пишет USA Today.


Антон Валагин
19.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Virginia АПЛ

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