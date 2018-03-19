Атомную подлодку США оснастили детским пультом управления

Многоцелевая атомная субмарина Cololrado, введенная в строй 17 марта, получила пульт управления от игровой приставки Xbox.

Cololrado стала пятой подлодкой модернизированного проекта Virginia Block III. От предыдущих версий ее отличают две револьверные пусковые установки для крылатых ракет Tomahawk. Block I и Block II оснащались 12 раздельными пусковыми установками. По словам разработчиков, это удешевит и сделает более технологичным производство подлодок, а также позволит экипажу более гибко применять ракетное вооружение.

- Этот корабль является истинным чудом технологий и инноваций, - заявил министр ВМС США Ричард Спенсер на церемонии ввода корабля в строй.

Одной из таких инноваций стало использование на Colorado геймпада от игровой приставки Xbox. С его помощью моряки управляют системой наблюдения. У подлодки нет оптического перископа - его заменяют многочисленные камеры и мониторы. Штатный пульт управления от Lockheed Martin оказался слишком тяжелым и громоздким, вдобавок стоит он 38 тысяч долларов. После претензии экипажа инженеры заменили его на игровой гаджет за $30.

С новым управлением моряки освоились за несколько минут и технологию решено оставить, пишет USA Today.

Антон Валагин