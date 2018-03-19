Российские ВМС истощены. К 2020 году останется всего 9 боеспособных кораблей



Заход ракетного крейсера "Петр Великий" в сирийский порт Тартус.

Источник: © РИА Новости, Григорий Сысоев Заход ракетного крейсера "Петр Великий" в сирийский порт Тартус.Источник: © РИА Новости, Григорий Сысоев

В феврале 2018 года на борту большого противолодочного корабля "Маршал Шапошников" произошел пожар. И недавно российские ВМС официально объявили о том, как поступят с этим кораблем - его ожидает серьезный ремонт, а также модернизация.

Однако после того, как БПК "Маршал Шапошников" уйдет на ремонт, у российских ВМС останется всего шесть номинально боеспособных военно-морских кораблей уровня эсминца "Бесстрашный".

Среди них самыми "жизнеспособными" являются только атомный подводный ракетоносный крейсер "Смоленск", входящий в состав Северного флота ВМФ России, а также три судна Тихоокеанского флота (включая большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", который является "частым гостем" в Китае - в начале 2018 года он посетил Китай в пятый раз, встав на якорь в Шанхае). Оставшиеся два корабля уровня эсминца "Бесстрашный", приписанные к Северному флоту, стоят в портах, пропуская маневры и арктические походы, проводимые флотом.

Однако по сравнению с эсминцем "Бесстрашный" уровень модернизации других кораблей, находящихся в строю, гораздо ниже. Три из семи судов находятся на ремонте, два - стоят на базе, модернизация еще одного отложена, так как нет сметы капитального ремонта. В данный момент остается только один корабль, который вернется в строй после модернизации и будет сопровождать атомный крейсер "Петр Великий" ближайшие несколько лет, становясь единственным "телохранителем" этого "ветерана".

Ситуация с атомными и ракетными крейсерами, которые составляют ядро боеспособности российского флота, также удручает: единственный крейсер уровня выведенного из эксплуатации "Кирова", находящийся в строю после распада СССР - это "Петр Великий", и его с 2020 года ожидает ремонт и модернизация. Работы будут производиться на судостроительном заводе Северного флота и займут, по меньшей мере, 3 года.

Кроме того, в ближайшее время начнется капитальный ремонт ракетного крейсера "Москва", флагмана Черноморского флота. По словам представителей российского ВМФ, он вернется в строй в 2022 году. Однако учитывая, что работы по модернизации подобного ему крейсера "Маршал Устинов" заняли 5 лет и многократно откладывались, нельзя сказать, что все будет так легко.

Подведем итоги - если больше не случится никаких непредвиденных ситуаций вроде пожара или отсрочки, число боеспособных кораблей в составе ВМФ снизится до исторического минимума, формально останется всего 7 эсминцев и 2 крейсера. Если учесть, что корабли несут боевое дежурство всего 60 дней в году, число фактически функционирующих судов снизится еще больше.

И это еще не все. В 2018 году капитальный ремонт (включая замену двигательной установки и нескольких котлов) начнет проходить единственный авианосец российского флота "Адмирал Кузнецов", многократно выполнявший боевые задачи в Сирии, Атлантическом океане и других горячих точках. Существуют предположения, что модернизация судна займет по меньшей мере 5 лет. Это означает, что в течение ближайших 10 лет российский флот будет не полностью боеспособен.

Разумеется, формально у российского флота все еще есть 13 эсминцев, 4 крейсера и 1 авианосец. И они представляют собой серьезную силу, по крайней мере, на бумаге.

Однако нельзя забывать о том, что все крупные корабли российского флота - это наследие СССР. В течение 20 лет после развала "красной империи" они ждали, когда их сменит "молодое поколение", которое, однако, так и не появилось. И в ближайшие 20 лет эти крупные корабли, вероятно, также не дождутся "смены".

Ли Жэнь ( Li Ren)

Sina.com, Китай