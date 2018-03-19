Немецкие политики осудили совместные киберучения НАТО и бундесвера

Бундесвер по предложению натовского командование проводит учения по реагированию на кибератаки, произведённые на гражданские объекты, передает ИноТВ сообщение издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

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Среди отрабатываемых задач – "взлом веб-сайтов и кража имён пользователей и паролей, перехват управления военными беспилотниками, отключение энергоснабжения военного аэропорта и контроль над станцией заправки самолётов", говорится в публикации.

Представитель "левых" Андрей Хунко считает военную подготовку к подобным вмешательствам безответственной.

В соответствии с опасениями, недавно основанный центр киберопераций расширяется до государственного хакерского подразделения,

подчеркнул политик.

Сообщается, что Левая партия ФРГ отправила правительству запрос, в котором поинтересовалась, насколько реалистичными там считают сценарии, предложенные для киберучений НАТО в 2017 году. Правительство ответило, что перечисленные сценарии "сильно различаются между собой и в разной степени реалистичны, но технически возможны".

В текущем году немецкий центр киберопераций примет участие как минимум в 3-х натовских тренировках.

Как отмечает издание, киберучения, охватывающие гражданские объекты и военных, "крайне проблематичны с политической точки зрения, потому что они следуют геополитическим приоритетам ЕС и НАТО". При этом в роли противника выступают "Россия, Китай и организации, критически относящиеся к глобализации".

Проводя такие тренировки, "ЕС И НАТО претендуют на господство в киберпространстве", уверены "левые".

В первую очередь эти учения направлены против России, отмечает Хунко.

Между тем многократно утверждавшееся участие России в кибератаках на Запад никогда не снабжалось доказательствами и всегда строилось на предположениях и подозрениях. Такой односторонний взгляд на вещи должен оправдать те меры, которые предпринимаются западными военными и спецслужбами,

считает он.