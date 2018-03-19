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ВВС Сербии ожидают от России два Ан-26

20.03.2018 РИА Новости 283 0
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Военно-транспортный самолет Ан-26
Военно-транспортный самолет Ан-26.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

БЕЛГРАД, 19 мар - РИА Новости. Армия Сербии ожидает от России в рамках пакета военно-технической помощи два военно-транспортных самолета Ан-26, подтвердил в понедельник РИА Новости министр обороны республики Александр Вулин.

Днем глава оборонного ведомства осмотрел на военном аэродроме Батайница в пригороде Белграда работы по модернизации шести истребителей МиГ-29, которые были переданы Москвой сербским силам ВВС и ПВО в октябре 2017 года. В феврале Вулин сообщил, что министерство обороны России выделит Сербии 2 миллиона евро, которые будут направлены на обучение пилотов переданных МиГ-29.

На просьбу агентства подтвердить информацию об идущих переговорах по передаче также двух Ан-26 и другой техники, министр ответил утвердительно.

"И это - часть соглашения о военно-технической помощи, вы будете своевременно оповещены об этом. Я весьма удовлетворен тем, что до сих пор все, о чем была достигнута договоренность между двумя верховными главнокомандующими, было выполнено с точностью до одного дня", - заявил Вулин.

Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин сообщил в декабре 2017 года, что Россия и Сербия прорабатывают новые контракты на поставку вооружений.

Ранее президент Сербии Александр Вучич и глава Минобороны неоднократно подчеркивали значимость передачи Россией в рамках военно-технической помощи шести истребителей МиГ-29 в октябре 2017 года и получения по контракту в июне 2016 года двух вертолетов Ми-17.

По данным руководства республики, Сербии также нужны два дивизиона зенитных ракетных систем С-300 и полковой командный пункт, их приобретение обсуждается с Россией и Белоруссией.

Сербия ранее попросила российскую сторону о получении условий для покупки системы ЗРК "Бук-M3" с целью развития возможностей ПВО, "после того как Хорватия усилила свои вооруженные силы баллистическими ракетами по программе НАТО".

В конце декабря 2016 года Вучич по итогам встречи в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу сообщил, что РФ в рамках военно-технической помощи передаст Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2, оснащенных пулеметами КПВТ калибром 14,5 мм. Истребители МиГ были получены в минувшем октябре, и, как ожидается, после модернизации встанут в строй ВВС и ПВО республики в текущем году.
19.03.2018
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принадлежат РИА Новости
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