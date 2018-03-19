Катар заказал в Турции два учебных корабля



Проектное изображение учебных кораблей проекта CTS, заказанных ВМС Катара турецкой верфи Anadolu Deniz İnşaat Kızakları San. ve Tic. A.Ş. (ADIK).

Источник: ADIK Проектное изображение учебных кораблей проекта CTS, заказанных ВМС Катара турецкой верфи Anadolu Deniz İnşaat Kızakları San. ve Tic. A.Ş. (ADIK).Источник: ADIK

Турецкая частная судостроительная верфь Anadolu Deniz İnşaat Kızakları San. ve Tic. A.Ş. (ADIK, также используется англизированное написание Anadolu Shipyard), находящаяся в Тузле на южной окраине азиатской части Стамбула, сообщила, что 13 марта 2018 года заключила контракт на строительство для ВМС Катара двух учебных кораблей. Контракт был подписан во время проходившей в столице Катара Дохе с 12 по 14 марта международной оборонной выставки Doha International Maritime Defence Exhibition & Conference (DIMDEX-2018), стоимость контракта не сообщается.

Сдача обеих учебных кораблей катарскому заказчику предусматривается в течении 36 месяцев. Учебные корабли проекта CTS будут иметь полное водоизмещение 1950 тонн, длину 89,85 метров, ширину 12,9 метра и осадку около 4 метров. Энергетическая установка будет включать два дизельных двигателя мощностью по 3600 КВт. Скорость полного хода 22 уз, экономического - 18 уз.

Экипаж корабля составят 69 человек (включая девять офицеров) с возможностью размещения 60 кадетов и инструкторов. Вооружение будет представлено 30-мм дистанционно управляемой артиллерийской установкой и двумя 12,7-мм пулеметами. Корабли будут иметь ангар и взлетно-посадочную площадку для среднего вертолета (судя по изображению - типа NH90), и, помимо учебных, могут быть использованы в качестве патрульных и вспомогательных судов.

Главной задачей учебных кораблей будет обеспечение подготовки личного состава ВМС Катара, численность которого должна многократно увеличиться в связи с предполагаемой реализацией соглашения 2016 года с итальянским судостроительным объединением на строительство для ВМС Катара семи боевых кораблей - десантного вертолетного корабля-дока, четырех больших корветов и двух патрульных кораблей (фактически малых ракетных кораблей). Начало сдачи первых итальянских кораблей по этому контракту намечена на 2021 год.

Верфь ADIK была основана в 1982 году и ведет в основном строительство коммерческих транспортных и рыболовных судов. В последнее десятилетие предприятие построило для ВМС Турции восемь средних десантных кораблей и два больших десантных корабля типа Bayraktar.