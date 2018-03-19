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"Транзас" взял курс за границу

20.03.2018 Коммерсантъ 245 0
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Учебно-тренажёрный центр ОАО «Совкомфлот»
Учебно-тренажёрный центр ОАО «Совкомфлот».
Источник: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Компанию продают финской Wartsila

Один из мировых лидеров электронно-картографических и навигационных систем "Транзас" до конца июня войдет в состав финской группы Wartsila. Как отмечает финская корпорация, сделка ускорит развитие системы Smart Marine Ecosystem по разработке взаимодействия "умных" судов с "умными" портами. Текущая стоимость "Транзаса" оценивается в €210 млн.

Финский машиностроительный концерн Wartsila покупает входящую в холдинг "Промышленные инвесторы" Сергея Генералова группу "Транзас", специализирующуюся на высокотехнологичном оборудовании и программном обеспечении для морской отрасли. Как сообщается на сайте финской корпорации, "Транзас" оценивается в €210 млн. Планируется, что сделка будет закрыта во втором квартале 2018 года.

"Транзас" занимает лидирующие позиции в создании интегрированных технологических решений для безопасности и эффективности судоходства, навигации и судовых операций. По данным Wartsila, годовой чистый объем продаж "Транзаса" — €140 млн. Компания имеет 22 региональных офиса по миру и дистрибуторскую сеть, которая охватывает 120 стран. Как заявлял в конце 2016 года Сергей Генералов в интервью "Ведомостям", "Промышленным инвесторам" принадлежит примерно две трети в "Транзасе". Компания контролирует около 30% доли мирового рынка электронно-картографических и навигационных систем, около 25% инсталляций береговых систем управления движением судов и свыше 45% мирового рынка морских тренажеров, добавлял топ-менеджер.

Покупка "Транзаса" ускорит развитие направления Smart Marine Ecosystem, сообщила Wartsila. Это инновационная система для повышения эффективности судоходной отрасли, которая должна помогать в решении проблем с избыточностью тоннажа на рынке, недостаточной топливной эффективностью и затратами времени на ожидание в очереди на вход в порты и другие зоны с плотным графиком движения судов. Она основана на взаимодействии "умных" судов с "умными" портами. Президент Wartsila Marine Solutions Роджер Холм считает, что сделка объединит "самый большой портфель продуктов в морской индустрии" Wartsila с системой управления движением, навигационными и судоходными решениями "Транзас".


Анастасия Веденеева, Елизавета Кузнецова
19.03.2018
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принадлежат Коммерсантъ
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Страны
Финляндия
Компании
Транзас

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