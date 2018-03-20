Подводные лодки – главная ударная сила флота



Главком ВМФ России Владимир Королев.

Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Главком ВМФ России Владимир Королев.Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

На наши вопросы отвечает главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв

– Владимир Иванович, ВМФ отмечает один из значимых праздников – День моряка-подводника. Но в этом году, в июле, будет ещё одна дата – 60 лет исполнится атомному подводному флоту России. Какое значение имеют эти события для современного ВМФ России?

– В 2018 году мы отмечаем 112-ю годовщину со дня создания в России подводных сил Военно-морского флота. За эти годы подводные силы ВМФ показали свою эффективность и надёжность при решении задач обороны нашего государства.

19 марта 1906 года в соответствии с Указом императора Николая II подводные корабли были выделены в отдельный класс – подводные лодки. В том же году Государственным Советом было утверждено положение о создании отряда подводного плавания.

Первыми звания «офицер подвод­ного плавания» приказом Главного морского штаба были удостоены 68 офицеров, сдавшие специальный экзамен.

Россия была одной из первых среди стран, применивших подвод­ные лодки в вооружённой борьбе на море.

После выделения подводных лодок в самостоятельный класс боевых кораблей подводные силы получили значительный импульс для своего развития.

К началу Первой мировой ­войны это был уже сложившийся род сил, способный решать разнообразные задачи. К сожалению, наша история во второй половине минувшего столетия повернулась так, что мы редко вспоминали о действиях флота в Первую мировую войну. Теперь этот пробел восполняется. И было бы справедливо, чтобы рядом с именами подвод­ников, покрывших себя славой в годы Великой Отечественной, стояли имена командиров «Волка», «Тюленя», подводного минного заградителя «Краб».

Великая Отечественная война навсегда останется одним из главных событий российской истории. Свой вклад в победу над врагом внесли все рода сил ВМФ, а подводные силы – один из самых существенных.

За годы войны подводники совершили более 1200 боевых походов, произвели около 700 торпедных атак, выпустили 1542 торпеды, в активных минных заграждениях поставили 1736 мин.

В итоге ими было потоплено около 100 боевых кораблей и более 200 транспортов противника.

В середине 50-х годов прошлого столетия в ответ на создание Соединёнными Штатами Америки подводной лодки с атомной энергетической установкой в Советском Союзе были развёрнуты работы, направленные на обеспечение паритета в этом направлении. Мы справились с этой грандиозной задачей практически в два раза быстрее. Был точно выбран путь от первого в мире атомного реактора, использованного в Обнинске, к главной энергоустановке подвод­ной лодки, а также за шесть лет проведены огромные исследования и разработки, выполненные 135 организациями.

1 июля 1958 года был поднят Военно-морской флаг на первой в России атомной подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол».

4 июля 1958 года академик Анатолий Петрович Александров сделал историческую запись в вахтенном журнале пульта ГЭУ: «Впервые в стране на турбину без угля и мазута был подан пар».

Это великое событие в истории нашей страны. Россия стала одной из немногих мировых держав, способных строить и эксплуатировать атомные подводные лодки.

Атомный подводный флот – это наша национальная гордость, он является существенным фактором сдерживания агрессивных устремлений наших оппонентов на мировой арене

Сегодня мы с гордостью произносим имена руководителей проекта – академика Анатолия Петровича Александрова, главного конструктора лодки Владимира Николаевича Перегудова и конструктора ядерного реактора Николая Антоновича Доллежаля.

К 1961 году Советский Союз уже имел 9 атомных лодок: 4 ракетные и 5 торпедных. Всего за время существования в СССР было построено более 250 атомных подводных лодок различных классов.

В 1965 году на учении Северного флота в море было развёрнуто 48 подводных лодок, на учении «Океан-80» в Атлантике действовало более 50 подводных лодок, в том числе 21 ракетный подводный крейсер стратегического назначения.

60 лет прошло с тех пор, а Россия по-прежнему является лидером в этом направлении, одной из немногих стран, имеющих полный цикл строительства кораблей таких классов.

Атомный подводный флот – это наша национальная гордость, он является существенным фактором сдерживания агрессивных устремлений наших оппонентов на мировой арене.

– Как выглядят современные подводные силы ВМФ, какие задачи они решают в Мировом океане?

– Подводные силы ВМФ – это основной род сил Военно-морского флота. Определившись в самостоятельный класс кораблей, подводные лодки прошли длительный путь развития и в настоящее время составляют основу боевой мощи российского ВМФ, а ракетные подводные лодки стратегического назначения, входящие в состав морских стратегических ядерных сил, являются важнейшей составляющей стратегической триады, обеспечивающей военную безопасность Российской Федерации.

Организационно подводные лодки входят в состав всех флотов. Наиболее мощными группировками подводных сил обладают Северный и Тихоокеанский флоты.

Подводные силы с момента формирования в качестве самостоятельного рода сил ВМФ всегда были на острие процессов сдерживания вероятных противников от агрессии с морских и океанских направлений.

Подводные лодки – это главная ударная сила флота. Они обладают высокой мобильностью, скрытностью, способностью участвовать в решении оперативно-стратегических и стратегических задач.

Для безусловного выполнения задач стратегического сдерживания в Военно-морском флоте проводится плановая работа по поддержанию группировки морских стратегических ядерных сил за счёт строительства новых атомных ракетных крейсеров типа «Борей» с ракетным комплексом «Булава», а также обеспечения технической готовности РПЛСН третьего поколения с ракетным комплексом «Синева».

В составе морских сил общего назначения сегодня мы имеем и продолжаем планово наращивать группировку подводных лодок с высокоточными крылатыми ракетами морского базирования большой дальности. Развитие этого оружия идёт по пути дальнейшего увеличения дальности стрельбы ракет, возрастания их возможностей по преодолению ПВО и ПРО, а также точности поражения как морских, так и береговых целей.

Мы завершили создание группировки из шести подводных лодок проекта 636.3 на Черноморском флоте. Эти лодки уже прошли боевое крещение, успешно выполнив задачи в специальной операции в Сирии. Аналогичная группировка будет создана и на восточных рубежах нашей Родины, на Тихоокеанском флоте.

Но всё же наиболее мощной по своему ударному потенциалу в ближайшей перспективе должна стать группировка атомных многоцелевых подводных лодок «Ясень» и «Ясень-М». Головная подводная лодка этого проекта уже находится в составе Северного флота, регулярно выполняет задачи боевой службы в удалённых районах Мирового океана и, что не может не радовать, выполняет успешно. Личный состав получает бесценный опыт освоения новой техники и вооружения. Наиболее отличившиеся подводники по результатам выполненных в 2016, 2017 годах походов представлены к государственным наградам, в том числе к высокому званию Героя Российской Федерации.

Будут продолжены строительство и приём подводных лодок «Ясень-М» в состав как Северного, так и Тихоокеанского флотов.

Экипажами подводных лодок выполнено более 150 боевых упражнений с практическим применением ракетного, торпедного и минного оружия. В отработке этих упражнений принимали участие подводные лодки новых поколений, которыми оснащается Военно-морской флот.

В 2017 году продолжилось развитие атомной составляющей подводных сил ВМФ, и в частности состава ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, за счёт строительства атомных подводных лодок проекта «Борей», а также многоцелевых АПЛ за счёт строительства атомных подводных крейсеров проекта «Ясень». Подводные силы Черноморского флота пополнились серией новейших подводных лодок проекта 636.3 и малыми ракетными кораблями, оснащёнными высокоточным оружием. Начато строительство новейших дизель-электрических подвод­ных лодок для Тихоокеанского флота. Продолжается строительство дизель-электрических подводных лодок проекта 677 (типа «Лада») «Кронштадт» и «Великие Луки». Спущены на воду многоцелевая АПЛ «Казань» (проекта «Ясень»), ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» (проекта «Борей-А»).

Сегодня основные задачи подводными лодками выполняются в форме боевых служб флотов. Это боевое патрулирование ракетных подводных лодок стратегического назначения, действия многоцелевых подводных лодок по поиску подводных лодок и корабельных группировок условного противника, отработка задач по слежению за ними, а также выполнение океанографических исследований.

– Чем отличаются задачи, которые выполняют атомные подводные лодки, от задач, стоящих перед дизель-электрическими подводными лодками?

– Прежде чем ответить на ваш вопрос, стоит сказать, что основное отличие атомных подводных лодок от дизельных, безусловно, в типе главной энергетической установки. Именно этим и определяются в первую очередь тактические возможности тех и других подводных лодок.

Судите сами. Основной способ движения под водой дизель-электрических подводных лодок – это электродвижение. При этом главный источник электроэнергии – аккумуляторная батарея – в процессе обеспечения многочисленных потребителей, как известно, имеет свойство разряжаться. Для пополнения запаса электроэнергии требуется подзарядка лодочных батарей, а это возможно только в надводном положении при работе дизеля.

Очевидно, что при этом подвод­ная лодка существенно снижает своё основное тактическое свойство – скрытность.

Другое дело – атомные подводные лодки. Оснащённые современными ядерными энергетическими установками, эти лодки способны месяцами плавать под водой, скрытно достигая при этом самых отдалённых районов Мирового океана.

Да, были времена, когда и атомные лодки были вынуждены периодически снижать свою скрытность, всплывая под перископ на сеансы радиосвязи, а также для уточнения своего местоположения.

Я те времена застал и должен сказать, что после каждого перископного всплытия подводной лодке требовалось выполнение сложного маневрирования для сохранения своей скрытности от обнаружения манёвренными противолодочными силами вероятного противника.

Сейчас ситуация радикально изменилась. Современнейшие средства радиосвязи, навигационные комплексы подводных лодок, системы её жизнеобеспечения достигли того уровня, при котором необходимость подвсплытия лодки под перископ практически отпала.

Таким образом, при планировании районов действия подвод­ных лодок, определении боевых задач лодкам на период походов управляющие штабы, безусловно, в первую очередь учитывают способность подводной лодки сохранять и восстанавливать свою скрытность.

А говорить о том, что дизельные и атомные подводные лодки решают разные задачи, считаю, не совсем корректно. По сути, весь спектр боевых задач, решаемых многоцелевыми подвод­ными лодками, характерен и для атомных и для неатомных, то есть дизельных подводных лодок. Поэтому всё-таки основным отличием в их деятельности назову то, что они оперируют в разных географических районах: дизельные лодки по большей части – в прибрежных, в так называемой ближней морской зоне, а атомные, как уже было сказано, – в любом оперативно важном рай­оне Мирового океана.

– Роль командира подводной лодки. Какими знаниями он должен обладать? Какие качества должны быть присущи именно командиру подводной лодки?

– Командир подводной лодки – ключевая фигура в её экипаже. Собственно, как и командир любого надводного корабля или катера, воздушного судна.

Но только командир подводной лодки в отличие от всех остальных, помимо специальных знаний (тактики, устройства корабля, морского театра, основ кораблевождения и боевого маневрирования, применения оружия, организации связи и борьбы за живучесть), должен обладать главным качеством – способностью в любых условиях обстановки молниеносно принимать единственно правильное решение.

Вы поймите, на подводной лодке зачастую не бывает возможности длительно анализировать складывающуюся обстановку, монотонно заслушивать предложения отдельных специалистов, обобщать их, прежде чем прийти к правильному и целесообразному решению. Обстановка может меняться настолько скоротечно, что промедление, как говорится, смерти подобно.

Поэтому значение обычного кадрового штампа, применяемого обычно к кандидату для назначения на руководящую должность, «умеет ориентироваться в сложной обстановке и принимать правильные решения» для такой должности, как командир подводной лодки, всегда приобретает особый смысл.

Помимо этого, не могу не сказать и ещё об одном аспекте деятельности командира подводной лодки. Вы, наверное, знаете известную идиому «Экипаж – одна семья»?

Так вот к экипажу подводной лодки это относится в первую очередь. Командир корабля – это глава семьи. И от его уже не специальных, а, по сути, человеческих качеств зависит, насколько корабельная семья будет дружной и сплочённой.

Да, командир – это и первый штурман на корабле, и первый ракетчик, и так далее. Но если командир не является первым воспитателем в своём экипаже, не знает деловых и личных качеств подчинённых, их сильные и слабые стороны, то, как говорится, дела не будет. Поэтому именно вопросам воспитания подчинённых командир подводной лодки должен уделять не меньше, а, может быть, больше своего служебного и даже иногда личного времени.

Командир корабля – это глава семьи. И от его уже не специальных, а, по сути, человеческих качеств зависит, насколько корабельная семья будет дружной и сплочённой

– Что бы вы хотели пожелать подводникам в их профессиональный праздник?

– Эпоха атомного подводного флота стала ярким этапом становления национальной подводной школы, временем самого впечатляющего развития подводных сил отечественного ВМФ, превратившихся в главный род сил флота.

В этот день мы отдаём дань уважения тем, кто создавал и осваивал первые атомоходы, кто покорил Северный полюс и Севморпуть, совершил кругосветные и межокеанские переходы.

Большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи, повышение авторитета флота и престижа военной службы вносят ветераны-подводники.

С особым чувством горечи и скорби мы вспоминаем моряков, не вернувшихся в родные базы в мирное время. В истории Военно-морского флота навсегда останутся имена тех, кто до конца выполнил свой воинский долг, кто из отсеков подводных лодок шагнул в бессмертие, для кого океан стал последней купелью.

Для российского подводника подвиг не миг, это вся его служба, а понятия ДОЛГ, ЧЕСТЬ и ОТЕЧЕСТВО не громкие слова, а смысл его жизни. Все лучшие качества бережно приняли от ветеранов нынешние витязи подводных глубин.

Сегодня российские подвод­ники настойчиво совершенствуют боевое мастерство и морскую выучку, хранят преданность флоту, верность Андреевскому флагу и любовь к морю, надёжно обеспечивают защиту океанских глубин Отчизны.

В этот знаменательный день примите, дорогие товарищи, самые искренние и тёплые слова признательности за ваш ратный труд, мужество и героизм. Отечество гордится своими сыновьями – моряками-подводниками!

Низкий поклон жёнам подвод­ников за их долготерпение, преданность и самопожертвование.

Выражаю уверенность в том, что российские моряки-подводники не только сохранят, но и приумножат славные традиции подвод­ного братства.

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма, благополучия и новых славных побед во имя России, во славу российского флота! Пусть число ваших погружений равняется количеству всплытий!

Игорь Дыгало, Андрей Гавриленко