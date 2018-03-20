Мы умеем растворяться в пространстве



Владимир Дмитриев.

Источник: Красная Звезда Владимир Дмитриев.Источник: Красная Звезда

Напряжённые будни и новые перспективы камчатского подплава

В период холодной войны американцы называли это объединение «осиным гнездом». Всё из-за того, что Камчатская флотилия подводных лодок обладала большим количеством боевых единиц различного назначения, и это откровенно напрягало и раздражало заокеанских оппонентов. Сегодня в подводных силах Тихоокеанского флота, являющихся правопреемником того Краснознамённого объединения, подводных лодок гораздо меньше, но боевой потенциал несравнимо больше. За счёт чего этого удалось достичь? На этот и другие вопросы «Красной звезды» отвечает командующий под­водными силами ТОФ контр-адмирал Владимир Дмитриев.

– Товарищ командующий, какая роль отведена подводным силам ТОФ и какие задачи в связи с этим стоят перед Краснознамённым объединением?

– Подводные силы Тихоокеанского флота – одно из оперативных объединений ТОФ, перед которым стоят различные задачи. В мирное время это участие в мероприятиях, связанных со стратегическим сдерживанием. В период нарастания военной угрозы – приведение в соответствующие степени готовности по сигналам, командам и приказам вышестоящих органов военного управления. В военное время – проведение различных операций, ведение боевых действий с целью нанесения противнику неприемлемого ущерба.

– Камчатские моряки-подводники завершили 2017 год весьма успешно...

– В должности командующего подводными силами ТОФ я не так давно. Тем не менее приятно озвучить итоги прошлого года, тем более что они весомые. В том большая заслуга моего предшественника – контр-адмирала Сергея Рекиша, начальника штаба объединения контр-адмирала Александра Юлдашева, которые сейчас занимают другие должности, а также всего личного состава Краснознамённого объединения. Из тринадцати призов главнокомандующего ВМФ РФ камчатские подводники завоевали шесть.

В связи с этим хотелось бы отметить командиров подводных лодок, которые выполняли поставленные задачи, что называется, на острие. Это капитаны 1 ранга Алексей Момотов, Сергей Сергиенко, Денис Шарыпов, Дмитрий Синько. Возглавляемые этими офицерами экипажи выполняли спланированные задачи как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими силами флота. В результате им удалось взять призы, в частности, по ракетной подготовке – при применении нашего главного оружия – баллистических ракет, а также крылатых ракет.

С приходом «Бореев» на Камчатку в лучшую для России сторону изменился баланс сил на тихоокеанском театре военных действий

Отдельные упражнения были достаточно уникальными – они выполнялись либо впервые, либо после большого перерыва. Так, например, успешно выполнена залповая стрельба, стрельба на предельную дальность. Так что в 2017 году личным составом объединения планка была поднята высоко. Наша задача – как минимум удержать эти показатели.

Подводные силы ТОФ принимали участие практически во всех учениях, в которых были задействованы разнородные силы ТОФ. Основным мероприятием в отчётном периоде, безусловно, стала тренировка по применению Стратегических ядерных сил, прошедшая под руководством Верховного Главнокомандующего РФ в октябре прошлого года. Именно в ходе этого учения была выполнена залповая стрельба подводной лодки под командованием капитана 1 ранга Алексея Момотова. Кроме того, проводились совместные стрельбы с другими силами флота, действовавшими либо в ближней, либо в дальней морской зонах. В мероприятиях боевой подготовки также принимало участие недавно созданное в объединении подразделение по борьбе с диверсионными силами и средствами.

– Недавно объединение было усилено новыми стратегическими подводными ракетоносцами четвёртого поколения проекта 955. Какие задачи выполняют новые боевые единицы и как зарекомендовали себя камчатские «Бореи»?

– В соответствии с планами организационного строительства и развития в целом Вооружённых Сил РФ и подводных сил ТОФ в частности в объединение приходит новое вооружение и военная техника. Новые АПЛ 955 проекта «Александр Невский» и «Владимир Мономах» – из этого плана. С приходом «Бореев» значительно изменился баланс сил на тихоокеанском театре военных действий. Разумеется, в лучшую для нас сторону.

Подводные ракетоносцы нового поколения впитали в себя все передовые и лучшие достижения фундаментальной науки и отечественного кораблестроения, что позволяет им применять свой грозный арсенал практически из всех районов нашей ответственности на полную глубину. Помимо своего основного оружия, эти подводные лодки имеют уникальные возможности по противодействию силам противника, находящимся в море независимо в подводном или надводном положении. Уникальные возможности по энергетике и средствам на самооборону.

Нужно сказать, что «Александр Невский» и «Владимир Мономах» не последние АПЛ этой серии, которым предстоит нести службу на северо-восточных рубежах России. Соответствующими планами предусмотрено поступление ещё нескольких боевых единиц. Помимо этого, объединение будет усилено атомоходами другого класса. Это будут также исключительно мощные корабли, но с несколько другими задачами. В комплексе все эти меры позволят надёжно укрепить нашу обороноспособность на восточном стратегическом направлении.

– В связи с ожидающимся приходом новых боевых единиц в объединении проводятся строительство и модернизация соответствующих объектов береговой базы и инфраструктуры.

– Действительно такая работа проводится. Хочу напомнить, что развитие инфраструктуры, береговой базы и в целом всего объединения началось при личной поддержке Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Владимира Владимировича Путина. В начале нулевых годов, прибыв в посёлок Рыбачий, он всесторонне оценил ситуацию и принял единственно верное решение, благодаря которому подводные силы ТОФ пережива­ют второе рождение. В настоящий момент идёт планомерное развитие и инфраструктуры базы объединения, и социальной составляющей. Расширяется пирсовая зона, строятся специальные сооружения под поступающие новые образцы вооружения и военной техники. Подтверждены программы и приступают к работе строительные организации по возведению новых домов и других объектов социального назначения. Кроме этого, совместно с администрацией Вилючинского городского округа предусмотрено благоустройство самого города подводников: чтобы военнослужащие могли в полной мере воспользоваться своим правом на полноценный отдых в перерывах между боевыми службами и дальними походами, для восстановления физических сил и поддержания морально-психологического состояния. Одним словом, работа ведётся.

– В Краснознамённом объединении буквально на глазах происходят грандиозные изменения...

– Вы правы. Мне это особенно заметно. Дело в том, что мне посчастливилось служить в подводных силах ТОФ практически непрерывно в течение 25 лет от курсанта Военно-морского училища имени М.В. Фрунзе, когда в 1988 году я попал сюда на стажировку, до командира ракетной подводной лодки и командира дивизии АПЛ. По сравнению с далёкими 1990-ми годами подводные силы ТОФ сегодня очень сильно изменились. На объединение приходят новые АПЛ, совершенствуется инфраструктура, строятся социальные объекты. Преображается посёлок Рыбачий. Сегодня мы имеем возможность обучать личный состав в современных центрах подготовки как на месте в пункте базирования, так и за пределами полуострова. И что немаловажно, сегодня мы имеем возможность выбирать военнослужащих в экипажи АПЛ и в органы военного управления объединения. Случайных людей у нас нет. А это, в свою очередь, положительно сказывается в целом на нашей боеготовности.

Скажу больше, в ближайшие несколько лет боевые возможности подводных сил ТОФ будут только увеличиваться. Это является частью тех планов, о которых в своём Послании Федеральному Собранию рассказал Владимир Владимирович Путин, когда представил новейшие, революционные образцы оружия и вооружения. Поэтому есть твёрдая уверенность в том, что процесс совершенствования и усиления подводных сил ТОФ будет продолжаться и развиваться. Я очень горд и счастлив, что эти изменения происходят на моих глазах и при нашем участии.

В мероприятиях боевой подготовки также принимало участие недавно созданное в объединении подразделение по борьбе с диверсионными силами и средствами

– В песне о подводниках «Возвращение» есть такие строчки: «Им надоело быть угрозой – им хочется побыть собой!» Как вы понимаете эти слова и что для вас значит быть самим собой?

– Несмотря на то что эта песня была написана давно, её слова по-прежнему актуальны. Когда подводники находятся в прочных корпусах, они нацелены и заряжены на то, чтобы любой ценой выполнить поставленную задачу. Очевидно, что такое эмоциональное и нервное напряжение сказывается на покорителях глубин. Поэтому, когда люди возвращаются в родную базу, отмечу, с чувством глубокого удовлетворения, им очень хочется хотя бы на некоторое время забыть об этом напряжении. Они хотят прий­ти в свои семьи и побыть обычными людьми – любящими отцами, мужьями. При этом каждый из подводников отдаёт себе отчёт, что эти мгновения скоротечны.

Лично для меня наиболее приятными моментами при возвращении с боевых служб были первый глоток воздуха после всплытия и открытия рубочного люка и швартовка к пирсу с последующим выводом из соответствующего режима работы главных энергетических установок атомохода. Только после этого ты ощущаешь расслабление, но оно длится недолго, так как ты прекрасно понимаешь, что через непродолжительный период времени твою АПЛ ждут новые задачи. А быть самим собой, как мне представляется, – значит любить свою семью, любить свою малую родину и нашу великую единую Россию. Это значит с честью выполнить ту миссию, которая возложена на тебя в этой жизни, сохранить традиции, переданные нашими отцами и дедами, достойно воспитать подрастающее поколение, передать ему всё лучшее, что есть в нашей богатейшей истории. А самое главное – обеспечить безопасность нашей Родины.

Юрий Россолов