Описана миссия США на Луну без России
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Роберт Зубрин.
Источник: National Geographic / YouTube
Основатель The Mars Society инженер Роберт Зубрин описал возможную миссию SpaceX по колонизации Луны, отличную от реализуемого США, ЕС, Японией, Канадой и Россией проекта DSG (Deep Space Gateway). О программе, получившей название Moon Direct, сообщает The Space Show.
Миссия предполагает разработку 12-тонной лунной посадочной платформы, запускаемой с Земли при помощи сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Платформа должна стать основой для обитаемой лунной базы, предназначенной для приема и отправки транспортно-грузовых кораблей. Обитаемый модуль планируется разместить в одном из лунных кратеров, что позволит обеспечить одновременный доступ к воде (в тени кратера) и солнечной энергии.
Отправка человека к спутнику Земли будет осуществляться в два этапа. Сначала на околоземную орбиту астронавтов на Dragon V2 доставит тяжелая ракета Falcon 9, потом экипаж пересядет на восьмитонный лунный транспортно-грузовой корабль, который и доставит его на Луну. Таким образом использование Falcon Heavy непосредственно в пилотируемых полетах исключено.
При этом для первой миссии требуется три пуска Falcon Heavy (для выведения лунной посадочной платформы, ее оснащения и лунного транспортного корабля) и один старт Falcon 9 (для Dragon V2). В дальнейшем каждая пилотируемая миссия потребует только по одному пуску Falcon 9 и Falcon Heavy.
Зубрин заключает, что в настоящее время в распоряжении SpaceX имеются уже три компонента программы Moon Direct: Falcon 9, Falcon Heavy и Dragon V2 (пилотируемый корабль должен совершить первый полет в 2018 году). При этом требуется создание еще двух элементов: лунной посадочной платформы и лунного транспортного корабля.
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19.03.2018
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