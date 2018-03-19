Военные на учениях под Самарой на час спрятали завод от ракет условного противника
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Дымовая машина ТДА-2К.
Источник: steal86.livejournal.com
Специалисты РХБЗ применили новейшие термодымовые машины для создания аэрозольной завесы, которая накрыла площадь в 6 тыс. кв. м
САМАРА, 19 марта. /ТАСС/. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа на учениях под Самарой применили новейшие термодымовые машины для маскировки условного промпредприятия. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба округа.
"С помощью девяти новейших термодымовых машин ТДА-3 была создана сплошная аэрозольная завеса на площади 6 тыс. кв. м, в результате чего условный завод на Чапаевском полигоне около одного часа оставался недоступным для средств визуальной разведки и систем наведения ракет авиации условного противника", - говорится в сообщении.
Учения прошли в рамках заключительного этапа месячного лагерного сбора войск радиационной, химической и биологической защиты, в котором задействовано более 1,5 тыс. военнослужащих и свыше 400 единиц техники.
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19.03.2018
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