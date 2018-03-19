Путин: плановое сокращение военных расходов не снизит обороноспособность РФ
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Президент РФ Владимир Путин дал путевку в жизнь модернизированному Ту-160.
Источник: Фото с сайта www.kremlin.ru
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Запланированное на 2018-2019 годы сокращение оборонных расходов не приведет к снижению обороноспособности РФ, поскольку основные расходы для создания новейших систем уже позади, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается оборонных расходов: у нас запланировано снижение оборонных расходов и в этом году, и в следующем. Это не приведет к каким-то проблемам в области обеспечения обороноспособности, потому что основные расходы были сделаны для создания новейших систем в предыдущие годы. Надо еще некоторые вещи довести до логического завершения, продолжить имеющиеся разработки, о которых я еще не говорил", - сказал Путин на встрече с кандидатами в президенты, которые принимали участие в завершившейся избирательной кампании.
Он также подчеркнул, что денежных средств, выделенных на эти цели, достаточно. "У нас все есть, мы надежно в этом смысле обеспечены, мы будем ритмично, по плану реализовывать все наши замыслы", - заключил Путин.
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19.03.2018
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