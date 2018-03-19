Россия не будет втягиваться в гонку вооружений, заявил Путин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, но будет уделять необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Разумеется, мы будем уделять и уделим необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности страны. Но сразу хочу вам сказать: никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений", - заявил Путин на встрече с кандидатами, участвовавшими в выборах президента.
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19.03.2018
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