Россия не будет втягиваться в гонку вооружений, заявил Путин



Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, но будет уделять необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Разумеется, мы будем уделять и уделим необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности страны. Но сразу хочу вам сказать: никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений", - заявил Путин на встрече с кандидатами, участвовавшими в выборах президента.